"Нафтогаз" проедал средства арестованного актива

"Нафтогаз" получил в управление сеть АЗС Glusco (принадлежала куму Путина Виктору Медведчуку) и потратила на управление в десятки раз больше, чем получила прибыли. При этом проверка показала, что часть АЗС работала, но не показывала никакую прибыль.

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Об этом в своей колонке для издания ЭП написала глава Агентства по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА) Елена Дума. Так, АРМА передало в управление сетью заправок Glusco "Нафтогаз Ойл Трендинг" (входит в группу "Нафтогаз"). А это 212 объектов недвижимости (АЗК, земельные участки, нефтебазы и т.д). В фактическое управление передали только 99 объектов. так как часть объектов находится на временно оккупированной территории.

"Нафтогаз" получил объекты еще в прошлом году, но по состоянию на 31 июля 2023-го получила доход в размере всего 1 млн 545 тыс. грн. А расходы на управление составили 25 млн 695 тыс. грн. По правилам "Нафтогаз" должен был тратить деньги только на то, что предусмотрено соглашением. Если на управление активом планировали потратить больше денег или провести дополнительные работы, их должны были согласовать с АРМА. Но это не сделали.

Всего потратили:

услуги охраны имущества – 15 876 450 грн;

работы по отделке (ребрендинг) АЗК – 8444074 грн;

разработка интернет-сайта и услуги рекламы – 822000 грн;

услуги по экспертной оценке имущества – 200 000 грн;

ремонт кровли – 305 272 грн;

другое (нотариальные услуги, изготовление электронного ключа) – 47243 грн.

"Однако, пренебрегая предложениями, которые АРМА регулярно предоставляла по результатам проведенных проверок, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" по состоянию на 31 июля не согласовал расходы на оплату работ по отделке (ребрендингу) АЗК в объеме, превышающем 8 млн грн", – сообщает Дума.

Без согласования с АРМА, по условиям договора, управляющий имел право платить только за услуги охраны имущества. Однако даже здесь есть вопросы. Управляющий систематически включал в акты предоставленных услуг по охране стоимость выполненных работ (оказанных услуг) по охране двух АЗК, которые не были переданы ему согласно актам приемки-передачи активов в управление. Ежемесячно стоимость услуг по охране этих объектов превышала 77 тыс. грн.

В марте 2023-го АРМА провело выездную проверку эффективности управления активами по договору управления. Специалисты Агентства осмотрели в Киеве и области 49 активов, которые фактически переданы в управление по актам приемки-передачи. Из общего количества обзорных активов 45 коммерчески эксплуатировались. То есть, на АЗС осуществлялась розничная торговля горюче-смазочными материалами и сопутствующими товарами.

Однако управляющий не предоставлял информацию о получении доходов от такой деятельности и связанных с этим расходах. Также такие операции не отражались на банковском счете, открытом для договора управления, подтверждаемого выписками по указанному счету.

"Таким образом, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" умышленно вводил в заблуждение государственный орган со специальным статусом, скрывая оборот продажи горючего и уплачивая налоги с заработных плат, но не переводя в бюджет доход от управления", – отмечает Дума. Рассматривается возможность выбора нового управляющего, чтобы АЗС эффективно работали, а бюджет получал минимальный гарантийный платеж в размере 5 млн грн в месяц независимо от наличия или отсутствия прибыли или 85% дохода в бюджет от прибыли.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем "Нафтогаз" запустил механизм принудительного взыскания компенсации с России за активы во временно оккупированном Крыму согласно решению Гаагского арбитража. Ее размер составляет 5 млрд долларов.

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