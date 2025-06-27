Нефть может рекордно подешеветь: что происходит на рынке

На мировых рынках заметно подорожала нефть. Ближе к полудню 27 июня фьючерсы на нефть Brent поднялись на 50 центов, или на 0,7% – до 68,23 доллара за баррель. А американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 49 центов, или почти на 0,8% – до 65,73 доллара за баррель. Тем не менее, отмечают в экспертных кругах, рынок готовится действовать в условиях резкого удешевления нефти – примерно на 12%.

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Об этом сообщает Reuters. Дело, отмечается, в том, что:

Во время конфликта между Израилем и Ираном цены на Brent ненадолго поднялись выше 80 за баррель.

После заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня между странами стоимость ресурса упала до 67 долларов за баррель.

Это привело оба контракта к недельному снижению примерно на 12%.

"Рынок практически полностью проигнорировал геополитическую наценку за риск перебоев в поставках из-за конфликта между Ираном и Израилем, возникшую почти неделю назад. И теперь происходит возврат к торгам, основанным на основанным на реальных данных", – говорится в сообщении.

Кремль нажился на войне Ирана и Израиля

В то же время, рассказал OBOZ.UA президент центра глобалистики "Стратегия 21" Михаил Гончар, напряженные события на Ближнем Востоке временно сыграли в пользу России. В частности, объяснил он, июньский скачок цен позволил получить Кремлю дополнительные нефтяные доходы.

"Россия является участником глобального нефтяного рынка – третьей после США и Саудовской Аравии. Поэтому все, что происходит в Персидском заливе, так или иначе влияет на нее через ценовой механизм", – объяснил Гончар.

В связи с этим, отметил он, кратковременный рост цен стал приятным сюрпризом для России после нескольких месяцев постепенного снижения доходов, связанного со спадом мировых цен и санкционным давлением. И за счет этого Россия смогла получить "повышенные доходы".

Впрочем ,резюмировал Гончар, долго это не продлиться. Ведь это не системное изменение, "а лишь короткий бонус".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ЕС вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефтьс 60 до 45 долларов за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.

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