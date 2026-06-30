Недвижимость в пригороде стремительно дорожает: почему украинцы выбирают такое жилье и сколько оно стоит

В большинстве регионов Украины частные домав городах по-прежнему стоят дороже, чем в области, но разница постепенно сокращается из-за более быстрого роста цен в пригородах. Наибольший разрыв зафиксирован в Черкассах, где городской квадрат уже стоит более чем в три раза дороже областного.

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Об этом сообщают аналитики профильного портала по поиску недвижимости. По их словам, разница иногда достигает десятков и даже сотен процентов, а в отдельных регионах загородная недвижимость начала дорожать быстрее, чем городская.

Где самая большая переплата за городскую прописку

Наибольший разрыв в стоимости частных домов между городом и областью зафиксирован в Черкассах. Здесь медианная цена квадратного метра в городе составляет около 930 долларов, тогда как в области — всего 274 доллара. Разница достигает 656 долларов за "квадрат" или 239%, что делает Черкассы абсолютным лидером по переплате за городское расположение.

На втором месте — Львов. В самом городе средняя цена квадратного метра частного дома составляет 1320 долларов, что является самым высоким показателем в Украине. В области этот показатель почти вдвое ниже — 687 долларов. Разница составляет 633 доллара или 92%. Третье место занимает Житомир, где квадратный метр в городе стоит 857 долларов, а в области — 301 доллар, что дает разницу в 556 долларов или 185%.

Где разница минимальна

Наименьшая разница между городом и областью наблюдается в Киевском регионе. В столице медианная цена квадратного метра частного дома составляет 1260 долларов, тогда как в Киевской области — 950 долларов. Разница составляет около 33% или 310 долларов.

Подобная ситуация наблюдается в Виннице и Ивано-Франковске. В Виннице квадратный метр в городе стоит 895 долларов против 650 в области (+38%), а в Ивано-Франковске — 914 против 647 долларов (+41%).

Пригороды дорожают быстрее, чем города

Отдельный тренд 2026 года — существенное ускорение роста цен именно в областях, а не в городах. В 20 из 21 исследованного региона частные дома в пригородах дорожают быстрее, чем в самих областных центрах. Наиболее показательна ситуация в Винницкой области: за год цены на частные дома в области выросли на 34%, тогда как в самом городе — лишь на 13%.

В Одесской области рост составил 30% против 4% в Одессе. Во Львовской области — 26% против 2% в городе, а в Хмельницкой — 19% против 2%. Подобная тенденция прослеживается и в других регионах: в Ровенской области цены выросли на 27% против 13% в Ровно, в Житомирской — 20% против 9%, а в Ивано-Франковской — 17% против 5%.

В регионах, подверженных рискам безопасности, рынок ведет себя иначе. В Запорожье цены на частные дома в городе за год снизились на 4%, тогда как в области, напротив, выросли на 20%. В Днепре аналогичная картина: городской сегмент просел на 2%, тогда как в области цены выросли на 19%.

Эксперты объясняют это смещением спроса из крупных городов в более спокойные районы области, а также ростом спроса на аренду частных домов со стороны внутренне перемещенных лиц и военных. В большинстве регионов Украины сохраняется классическая зависимость, при которой город дороже области, но разница постепенно сокращается, а темпы роста смещаются в сторону пригородов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине старые квартиры нередко стоят дороже новых. По оценкам специалистов, наибольшую ценность на рынке представляют объекты недвижимости, которые трудно воссоздать в современном строительстве. В частности, квартиры в исторических домах в центральных районах крупных городов.

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