Не все квартиры доступны для программ "єОселя" и "єВідновлення": какова реальная цена недвижимости под государственные программы

В Украине по состоянию на июнь 2026 года 26,8 % всех предложений о продаже жилья доступны в рамках программы "єВідновлення". Лишь 8,8% – доступны по программе "єОселя". При этом в Киеве средняя стоимость квартиры, доступной для покупки в рамках государственных программ, составляет $94,9 тыс.

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Об этом говорится в результатах исследования DIM.RIA, которые имеются в распоряжении OBOZ.UA. Наибольшая доля жилья, доступного по программе "єОселя", представлена в:

Киевской (16,9%),

Волынской (16,1%),

Сумской (11%)

Ровенской (9,9%) областях

А наименьшая доля — в:

Запорожской (1%),

Николаевской (2%)

Одесской (3,9%).

По программе "еВосстановление" больше всего жилья:

в Сумской (56,2%),

Черкасской (52,4%),

Львовской (43,9%)

Днепропетровской (41,2%) областях

Меньше всего:

в Одесской (15,3%),

Ивано-Франковской (17,3%)

Хмельницкой (19,5%) областях.

Наиболее активно украинцы ищут недвижимость по программе "єОселя" в Киевской области (6,4 % поисковых запросов), Киеве (5,2 %), а также в Хмельницкой (4,7 %), Ивано-Франковской (4,7%) и Львовской (4,6%) областях.

Меньше всего такое жилье ищут в Запорожской (0,8%), Кировоградской (1,2%) и Николаевской (1,3%) областях. Данные свидетельствуют о существенном дисбалансе: наибольший дефицит предложения наблюдается в Запорожской области, где на одно объявление приходится 14 потенциальных покупателей. В Черкасской области это соотношение составляет 1:11, в Черновицкой — 1:10. Спрос на жилье по программе "еВосстановление" значительно ниже: доля таких поисковых запросов в большинстве регионов не превышает 1% от общего количества, а лидирует здесь Одесская область с показателем 1,4%.

Сколько стоят квартиры, продаваемые по государственным программам

Самые дорогие квартиры, доступные по государственным программам, продаются в Киеве – однокомнатная квартира в среднем обойдется в $94,9 тыс., что на 13% выше среднерыночного показателя. Во Львовской области цена такой квартиры составляет $73 тыс., что, напротив, на 9% ниже среднерыночных цен.

Наибольший разрыв между ценами на однокомнатные квартиры по государственным программам и общерыночными ценами зафиксирован в следующих регионах: Ивано-Франковская область ($62,3 тыс., ниже на 21%), Запорожский ($19,2 тыс., выше на 19%), Одесский ($54,9 тыс., ниже на 13%), Волынский ($57,1 тыс., выше на 12%), Закарпатский ($72,1 тыс., выше на 10%) и Николаевский ($24,4 тыс., выше на 10% по сравнению с рынком).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинцам рекомендуют избегать покупки квартир в старых панельных домах 1960–1970-х-х годов без модернизации, а также жилья с проблемной юридической историей, самовольными перепланировками и домами, где годами не проводились капитальные ремонты. В то же время качественные "сталинки", исторические дома и модернизированные объекты остаются одними из самых ликвидных на рынке и нередко стоят дороже современных новостроек.

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