Не каждая "хрущевка" выгодна: украинцам рассказали, какие квартиры лучше не покупать

Украинцам рекомендуют избегать покупки квартир в старых панельных домах 1960–1970-х годов без модернизации, а также жилья с проблемной юридической историей, самовольными перепланировками и домов, в которых годами не проводились капитальные ремонты. В то же время качественные "сталинки", исторические дома и модернизированные объекты остаются одними из самых ликвидных на рынке и нередко стоят дороже современных новостроек.

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Об этом рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак в интервью СМИ. По её словам, при выборе жилья в старом фонде следует оценивать прежде всего не ремонт или планировку квартиры, а техническое состояние самого здания.

Особенно рискованными могут быть дома, где десятилетиями не проводились капитальные ремонты, не обновлялись инженерные сети или уже заметны проблемы с несущими конструкциями. Даже качественный ремонт в квартире не способен компенсировать изношенные коммуникации, аварийную крышу или старые лифты. В результате владелец может столкнуться с постоянными расходами на содержание жилья и снижением его рыночной стоимости.

Каких квартир лучше избегать

Особое внимание специалист рекомендует обращать на панельные дома 1960-1970-х годов застройки. Большинство из них проектировалось с расчетным сроком эксплуатации от 50 до 70 лет. При этом такие дома не проходили комплексной модернизации и строились в условиях, когда вопрос военных рисков вообще не учитывался.

Если за десятилетия эксплуатации в доме не проводились серьезные ремонтные работы, новый владелец фактически приобретает не только квартиру, но и будущие проблемы с трубами, электросетями, фасадом, крышей или подвалом. Кроме того, подобные объекты могут постепенно терять ликвидность, что затруднит их продажу в будущем.

Эксперт советует отказаться от покупки квартир с сомнительной юридической историей. Речь идет о жилье, где были несогласованные перепланировки, существуют нерешенные вопросы относительно права собственности или возникали судебные споры между собственниками.

Также тревожным сигналом могут служить дома, где регулярно возникают конфликты вокруг ОСМД или управляющей компании. Неэффективное управление часто приводит к накоплению технических проблем и ухудшению состояния здания.

На что обратить внимание при выборе жилья

Перед заключением сделки покупателю стоит проверить не только документы на квартиру, но и финансовое состояние дома, наличие долгов и запланированных ремонтов. Специалисты советуют оценивать старый жилой фонд по четырём основным критериям:

расположение дома;

техническое состояние конструкций;

состояние инженерных коммуникаций;

перспективы развития района.

По словам эксперта, иногда ухоженный дом 1950-х годов может оказаться гораздо лучшей инвестицией, чем дом 1980-х годов с критическим физическим износом. Фактически сегодня покупатели выбирают не просто квадратные метры, а прогнозируемость эксплуатации жилья на ближайшие 15-20 лет.

Какие старые дома остаются самыми ценными

Несмотря на возраст, далеко не весь старый жилой фонд теряет свою привлекательность. Наибольшим спросом пользуются исторические дома в центральных районах крупных городов, качественные "сталинки" и отреставрированные здания с модернизированными коммуникациями.

Причины очевидны: ведь такие квартиры имеют высокие потолки, толстые кирпичные стены, хорошую шумоизоляцию, просторные комнаты и расположены в сформировавшейся городской среде. Во многих случаях квадратный метр в качественной "сталинке" или историческом доме в центре Киева, Львова или Одессы стоит дороже, чем жилье в новостройках комфорт-класса. Покупатели фактически платят не только за жилье, но и за архитектуру, престиж местоположения и ограниченное количество таких объектов на рынке.

Эксперт отмечает, что наибольшую инвестиционную ценность представляют модернизированные дома, в которых были обновлены фасады, кровли, лифты и внутренние сети. Такие объекты способны успешно конкурировать с новостройками по уровню комфорта, при этом обладая важным преимуществом — развитой инфраструктурой вокруг.

Эксперт прогнозирует дальнейшее расслоение рынка старого жилого фонда. Качественные исторические дома, модернизированные "сталинки" и квартиры в центральных районах имеют все шансы сохранить свою цену или даже подорожать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до 1 июля украинцы получат уведомления о необходимости уплаты налога на недвижимость. Впрочем, не всем — только тем, у кого есть "лишние" квадратные метры. В частности, для квартир эта "норма" составляет 60 кв. м. Размер налога составляет до 1,5 % от минимальной заработной платы за прошлый год — то есть 120 грн за каждый кв. м.

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