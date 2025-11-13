Не только "Квартал 95": какие компании входят в бизнес-империю Миндича и чем они занимаются

Более всего Тимур Миндич известный как совладелец студии "Квартал 95". Однако это далеко не весь его бизнес. Согласно открытым данным, компаний, в которых он официально засветился – сразу 35. Впрочем, во многих случаях, связь Миндича с ними указывается лишь как историческая. Т.е., ранее он в них "числился", а теперь нет.

OBOZ.UA собрал данные о всех известных компаниях, к которым причастен Миндич. И рассказывает, на чем еще зарабатывает одиозный бизнесмен помимо "Квартала 95".

Какие компании Миндич контролирует сейчас

В целом, по данным YouControl, ныне Миндич контролирует сразу несколько компаний. Часть из которых, впрочем, уже либо прекратила деятельность, либо находиться в процессе этого.

"КВАРЦИТ ДМ".

Это компания из Днепропетровской области, которая занимается добычей полезных ископаемых. Миндич в ней – бенефициар с долей 50%.

В 2025 году компания получила от гостендеров 252,2 тыс. грн.

"НЕКСТ ЛАЙН ПРОДАКШН".

Компания из киева, которая занимается производством кино- и видеофильмов, телевизионных программ. Миндич в ней – бенефициар и учредитель.

"КИНОСТОЛИЦА".

Киевская компания, в которой Миндич выступает одним из бенефициаров и учредителей. Сфера деятельности фирмы – производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ.

"КВАРТАЛ ТВ".

Киевская фирма, в которой Миндич является одним из бенефициаров и основателей. Фирма занимается деятельностью в сфере телевещания.

"СТЕДИУМ ФЕМИЛИ".

Фирма из Киева, в котором Миндич является ключевым бенефициаром с доле 75%. Занимается производством кино- и видеофильмов, телевизионных программ.

"ВИЖН КВАРТАЛ ТВ".

Киевская компания, в которой Миндич выступает одним из бенефициаров и участников. Фирма занимается деятельностью в сфере телевещания.

"ДРАЙВ ПРОДАКШН".

Компания из Киева, занимающаяся производством кино- и видеофильмов, телевизионных программ. Миндич – один из бенефициаров и учредителей.

"ГЕНЕЗИС".

Это – корпоративный венчурный инвестфонд, в котором Миндич выступает 100%-ным бенефициаром, а также акционером (37,5%) и руководителем.

"ГУД ЛУКИНГ".

Основной деятельностью фирмы из Киева указана розничная торговля одеждой в магазинах. Впрочем, ныне "ГУД ЛУКИНГ" находится в состоянии прекращения.

Миндич в ней числиться основателем. Ему принадлежит 50% компании, а его взнос в уставной капитал фирмы составил 500 грн.

"КОНТРОЛЬ СЕРВИС".

Это компания из Днепра, которая занимаается инжинирингом, геологией и геодезией. Миндич в ней – основателй, которому принадлежит 100% компании. В уставной капитал "КОНТРОЛЬ СЕРВИСА" он внес 6,035 млн грн.

Компания "жива", однако определить ее успешность сложно. По данным YouControl, эта фирма Миндича "не представляла финансовую отчетность в фискальные органы и/или органы статистики в течение последних пяти лет".

"МЕГАТОНА".

Компания из Киева, в котрой Миндич является основателем, имеющим долю в 50%. В уставной капитал он внес 500 грн.

Ныне фирма прекратила деятельность деятельности. А занималась она предоставлением в аренду и эксплуатацию недвижимости.

"СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС".

"Живая" компания, в которй Миндич выступает бенефициаром. Правда, не единственным, а с группой партнеров.

Основной деятельностью фирмы зарегистрированной в аэропорту "Борисполь", указан ресторанный и бизнес в сфере мобильного питания.

В 2024 году компания получила 14 400 грн от гостендеров. А в 2023-м – 2,612 млн грн.

"КОФЕ БАР ПЛЮС".

Как и "СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС", эта компания зарегистрированна в аэропорту "Борисполь". Занимаеться же она также ресторанным и бизнесом в сфере мобильного питания.

Самые свежие данные о доходе фирмы датируются 2020 годом. Тогда она получила более 320 тыс. грн.

Миндич же в "КОФЕ БАР ПЛЮС" числится бенефициаром – совместно с другими лицами.

"КИЕВ ТОРА ЦЕНТР".

Это – благотворительная организация из Киева, в которой Миндич ныне является основателем.

"МЕГА БРЕНД".

Эта компания из Боярки на Киевщине уже прекратила деятельность. Последняя "роль" Миндича в компании – основатель и бенефициаром.

Занималась же она розничной торговлей одеждой в магазинах.

Кроме того, говорится в материале Forbes, также Миндичу принадлежит британский дистрибьютор бриллиантов Meylor Global. "По данным YouControl, в 2024-м выручка компании – 36 млн грн", – отмечают авторы материала.

Также, подчеркивают они, Миндич мог иметь интерес в поставках бронежилетов в ВСУ. Речь о договоре между Государственным оператором тыла и компанией "Миликон", сообщила журналистка Татьяна Николаенко.

Впрочем, отмечают авторы материала, "Миндича нет среди ее прямых акционеров".

С какими компаниями был связан Миндич

"КАРПАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС" – был учредителем.

"ТЕРРА ИСТЕЙТ" – был участником.

"СОЛЮШНС" – был учредителем и бенефициаром.

"ТАНДЕН ГРУП" – был учредителем и бенефициаром.

"ГРЕЙТ СТАЙЛ" – был учредителем и бенефициаром.

"ЭКСПРЕСС-БРИЛЛИАНТ" – был учредителем.

"ЭКСПРЕСС-ИЗУМУРД" – был учредителем.

"АТЛЕТ БУД" – был участником и бенефициаром.

"ВИЖН ТБ" – был бенефициаром и учредителем.

"ПЛЮС ТБ" – был бенефициаром и учредителем.

"ЗАВОД "ИЗМУРД" – был бенефициаром.

"ВИЖН МЕДИА" – был бенефициаром и учредителем.

"БРЕНД СТАЙЛ" – был бенефициаром и учредителем.

"АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА" – был бенефициаром и учредителем.

"ЮСДЖИ-КОНСАЛТИНГ" – был бенефициаром и участником.

"ФУДСЕРВ" – был бенефициаром и учредителем.

"СКАЙ ДЕЙ" – был бенефициаром и учредителем.

"МИР РИТЕЙЛА" – был руководителем.

"ЕВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ" – был руководителем.

