"Схема Миндича" на бронежилетах: журналистка рассказала о роли экс-министра обороны Умерова в сделке

Роман Костюченко
Тимур Миндич. Иллюстрация

Совладелец студии "Квартал 95", бизнесмен Тимур Миндич организовал коррупционную схему по закупкам некачественных бронежилетов для ВСУ. Для реализации схемы был привлечен Государственный оператор тыла (ГОТ), а также оказывалось давление на экс-министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Николаенко. По ее словам:

  • Сначала ГОТ объявил тендер ценой 1,6 млрд грн на 75 тыс. бронежилетов.

Для участия в нем "пришла никому неизвестная шарашкина контора "Фортеця защиты". И победила, предложив самую низкую цену.

"То, что ее не законтрактовали, только дело случая. У компании не нашлось лицензии на продажу", – рассказала Николаенко.

Скан части подозрения Миндичу
  • После этого ГОТ отменил тендер, несмотря на то, что у украинских производителей были необходимые лицензии

Причиной же этого, по словам Николаенко, стало именно то, что "Фортеця захисту" не получила заказ. Ведь, подчеркнула журналистка, интерес в победе компании имел Миндич.

  • Через месяц ГОТ объявил новый тендер – однако уже на 200 млн грн.

"Его выиграла другая шарашка – "Миликон", купленная за 2 дня до тендера. С образцом бронежилета, взятым в "Фортеце защиты", – рассказала Николаенко.

При этом она подчеркнула: первые очереди поставок "Миликон" провалил. Более того, по ее словам, "в Украину приехали не израильские броники, а китайские – простреливающиеся и косо сшитые".

Несмотря на это, в ГОТ же, по ее словам, "зубами держались и не разрывали" контракт. Ведь "целый бывший министр обороны не смел игнорировать Миндича".

"ГОТ расторг контракт в последний день. Уже когда приемка чуть ли не матом крыла... Единственное хорошо – деньги за эти броники государство не заплатило", – резюмировала Николаенко.

Миндич организовал коррупционную схему по закупкам израильских бронежилетов для ВСУ

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, жена одного из фигурантов схемы на закупках в "Энергоатоме" Дмитрия Басова – Наталья – активно скупает дорогую недвижимость и люксовые автомобили. В частности, в 2024 году она стала владелицей квартиры на 70 кв. м в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – White Lines. Стоимость жилья оценивается в не менее 140 тыс. долларов.

