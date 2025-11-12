"Схема Миндича" на бронежилетах: журналистка рассказала о роли экс-министра обороны Умерова в сделке

Совладелец студии "Квартал 95", бизнесмен Тимур Миндич организовал коррупционную схему по закупкам некачественных бронежилетов для ВСУ. Для реализации схемы был привлечен Государственный оператор тыла (ГОТ), а также оказывалось давление на экс-министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Николаенко. По ее словам:

Сначала ГОТ объявил тендер ценой 1,6 млрд грн на 75 тыс. бронежилетов.

Для участия в нем "пришла никому неизвестная шарашкина контора "Фортеця защиты". И победила, предложив самую низкую цену.

"То, что ее не законтрактовали, только дело случая. У компании не нашлось лицензии на продажу", – рассказала Николаенко.

После этого ГОТ отменил тендер, несмотря на то, что у украинских производителей были необходимые лицензии

Причиной же этого, по словам Николаенко, стало именно то, что "Фортеця захисту" не получила заказ. Ведь, подчеркнула журналистка, интерес в победе компании имел Миндич.

Через месяц ГОТ объявил новый тендер – однако уже на 200 млн грн.

"Его выиграла другая шарашка – "Миликон", купленная за 2 дня до тендера. С образцом бронежилета, взятым в "Фортеце защиты", – рассказала Николаенко.

При этом она подчеркнула: первые очереди поставок "Миликон" провалил. Более того, по ее словам, "в Украину приехали не израильские броники, а китайские – простреливающиеся и косо сшитые".

Несмотря на это, в ГОТ же, по ее словам, "зубами держались и не разрывали" контракт. Ведь "целый бывший министр обороны не смел игнорировать Миндича".

"ГОТ расторг контракт в последний день. Уже когда приемка чуть ли не матом крыла... Единственное хорошо – деньги за эти броники государство не заплатило", – резюмировала Николаенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, жена одного из фигурантов схемы на закупках в "Энергоатоме" Дмитрия Басова – Наталья – активно скупает дорогую недвижимость и люксовые автомобили. В частности, в 2024 году она стала владелицей квартиры на 70 кв. м в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – White Lines. Стоимость жилья оценивается в не менее 140 тыс. долларов.

