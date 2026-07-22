Не просто убытки на $1,2 млрд: почему украинские удары по "российскому Amazon" станут катастрофой для экономики РФ
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Удары украинских дронов, в результате которых в России были уничтожены огромные склады маркетплейса Wildberries, могут привести к прямым убыткам в виде потери товаров на сумму $1,2 млрд. В то же время в перспективе последствия для экономики в целом и даже для армии будут гораздо более масштабными.
Об этом заявил OSINT-исследователь Крис О'Вики. Он подчеркивает, что сама компания сможет покрыть потери двух своих крупнейших складов,
"Уничтожение украинскими дронами двух огромных складов Wildberries под Москвой – это огромная катастрофа для российской экономики, которая нанесет гораздо больший ущерб, чем заголовки о потере товаров на сумму 1,2 млрд долларов", – отмечает Крис О'Вики.
Почему Wildberries имеет критически важное значение для РФ
Wildberries называют "российским Amazon". Но на самом деле роль этой компании в российской экономике гораздо более существенна:
- прогнозируется, что к концу 2026 года Wildberries и его прямой конкурент Ozon будут контролировать 77% рынка электронной коммерции РФ (на долю Wildberries придется 45%);
- ежедневно компания обрабатывает около 4,5 млн заказов, имеет 48 млн покупателей в месяц и более 1 млн активных продавцов;
- благодаря агрессивной технике продаж пункты выдачи Wildberries вытеснили традиционные торговые точки и стали в городах и селах такими же ключевыми локациями, какими раньше были магазины и киоски.
Последствия для бизнеса
Атаки украинских дронов нанесли удар по самому сердцу успеха компании – ее огромным складам в Подмосковье, отмечает исследователь:
- в результате удара по распределительному центру в Электростали 18 июля Wildberries мог потерять около 350 тыс. кв. м логистических мощностей, что вывело из строя 7–15 % всех складских площадей компании;
- а после последней атаки на региональный логистический хаб в Подольске 20 июля было потеряно ещё 200 тыс. кв. м складских площадей.
- 22 июля (после публикации О'Вики) был поражен третий логистический центр Wildberries – в Краснодаре.
"В ходе атак могли быть уничтожены сотни миллионов единиц товаров, что нанесет торговцам огромный ущерб и, вероятно, приведет к банкротству многих из них. В результате государство, вероятно, не получит миллиарды рублей от продаж и налога на прибыль", – отмечает О'Вики.
При этом компания уже предупредила клиентов, что не несет ответственности за сохранность товаров и не будет страховать их от военных рисков. То есть они останутся без компенсации.
Удар по военной логистике и гражданскому потреблению
Удары по Wildberries окажут серьезное влияние на снабжение российских военных. Вместе с Ozon эта компания стала ключевым каналом для продаж материалов двойного назначения и нелетальных поставок для солдат: дронов, запчастей, оборудования ночного видения, ботинок, униформы, генераторов и т. д.
"Волонтерские поставщики "гуманитарной помощи" и сами солдаты... полагались на Wildberries и Ozon для обеспечения таких поставок", — отмечает аналитик.
Поэтому для обычных российских потребителей последствиями атак станут:
- потерянные заказы;
- более медленная доставка из-за необходимости перестройки распределительных сетей;
- рост расходов, поскольку страховщики будут учитывать риск атак украинских дронов.
Сколько продлится восстановление
О'Вики прогнозирует, что восстановление Wildberries займет длительное время. После того как в январе 2024 года в результате пожара был уничтожен склад в Шушарах под Санкт-Петербургом, на его восстановление и повторное открытие ушло 18 месяцев. Нынешнее разрушение является более сильным и масштабным.
"Атаки на Wildberries не остановят войну, но затруднят ведение боевых действий для России и усилят народное недовольство, а также и без того широко распространенное желание поскорее завершить боевые действия", — заключает Крис О'Вики.
Также OBOZ.UA сообщал о систематических украинских ударах по нефтеперерабатывающим заводам в России. Президент Владимир Зеленский назвал это частью стратегии по уничтожению ресурсов, обеспечивающих ведение войны против Украины.
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