Не просто убытки на $1,2 млрд: почему украинские удары по "российскому Amazon" станут катастрофой для экономики РФ

Удары украинских дронов, в результате которых в России были уничтожены огромные склады маркетплейса Wildberries, могут привести к прямым убыткам в виде потери товаров на сумму $1,2 млрд. В то же время в перспективе последствия для экономики в целом и даже для армии будут гораздо более масштабными.

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Об этом заявил OSINT-исследователь Крис О'Вики. Он подчеркивает, что сама компания сможет покрыть потери двух своих крупнейших складов,

"Уничтожение украинскими дронами двух огромных складов Wildberries под Москвой – это огромная катастрофа для российской экономики, которая нанесет гораздо больший ущерб, чем заголовки о потере товаров на сумму 1,2 млрд долларов", – отмечает Крис О'Вики.

Почему Wildberries имеет критически важное значение для РФ

Wildberries называют "российским Amazon". Но на самом деле роль этой компании в российской экономике гораздо более существенна:

прогнозируется, что к концу 2026 года Wildberries и его прямой конкурент Ozon будут контролировать 77% рынка электронной коммерции РФ ( на долю Wildberries придется 45%);

ежедневно компания обрабатывает около 4,5 млн заказов , имеет 48 млн покупателей в месяц и более 1 млн активных продавцов ;

, имеет и ; благодаря агрессивной технике продаж пункты выдачи Wildberries вытеснили традиционные торговые точки и стали в городах и селах такими же ключевыми локациями, какими раньше были магазины и киоски.

Последствия для бизнеса

Атаки украинских дронов нанесли удар по самому сердцу успеха компании – ее огромным складам в Подмосковье, отмечает исследователь:

в результате удара по распределительному центру в Электростали 18 июля Wildberries мог потерять около 350 тыс. кв. м логистических мощностей, что вывело из строя 7–15 % всех складских площадей компании;

мог потерять около 350 тыс. кв. м логистических мощностей, что вывело из строя компании; а после последней атаки на региональный логистический хаб в Подольске 20 июля было потеряно ещё 200 тыс. кв. м складских площадей.

атаки на региональный логистический хаб в Подольске 20 июля было потеряно ещё 200 тыс. кв. м складских площадей. 22 июля (после публикации О'Вики) был поражен третий логистический центр Wildberries – в Краснодаре.

"В ходе атак могли быть уничтожены сотни миллионов единиц товаров, что нанесет торговцам огромный ущерб и, вероятно, приведет к банкротству многих из них. В результате государство, вероятно, не получит миллиарды рублей от продаж и налога на прибыль", – отмечает О'Вики.

При этом компания уже предупредила клиентов, что не несет ответственности за сохранность товаров и не будет страховать их от военных рисков. То есть они останутся без компенсации.

Удар по военной логистике и гражданскому потреблению

Удары по Wildberries окажут серьезное влияние на снабжение российских военных. Вместе с Ozon эта компания стала ключевым каналом для продаж материалов двойного назначения и нелетальных поставок для солдат: дронов, запчастей, оборудования ночного видения, ботинок, униформы, генераторов и т. д.

"Волонтерские поставщики "гуманитарной помощи" и сами солдаты... полагались на Wildberries и Ozon для обеспечения таких поставок", — отмечает аналитик.

Поэтому для обычных российских потребителей последствиями атак станут:

потерянные заказы;

более медленная доставка из-за необходимости перестройки распределительных сетей;

необходимости перестройки распределительных сетей; рост расходов, поскольку страховщики будут учитывать риск атак украинских дронов.

Сколько продлится восстановление

О'Вики прогнозирует, что восстановление Wildberries займет длительное время. После того как в январе 2024 года в результате пожара был уничтожен склад в Шушарах под Санкт-Петербургом, на его восстановление и повторное открытие ушло 18 месяцев. Нынешнее разрушение является более сильным и масштабным.

"Атаки на Wildberries не остановят войну, но затруднят ведение боевых действий для России и усилят народное недовольство, а также и без того широко распространенное желание поскорее завершить боевые действия", — заключает Крис О'Вики.

Также OBOZ.UA сообщал о систематических украинских ударах по нефтеперерабатывающим заводам в России. Президент Владимир Зеленский назвал это частью стратегии по уничтожению ресурсов, обеспечивающих ведение войны против Украины.

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