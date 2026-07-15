"В отличие от РФ, Украина наносит удары по спонсорам войны": Зеленский назвал цель обстрелов российских НПЗ

Удары по нефтеперерабатывающим заводам в России являются частью стратегии по уничтожению ресурсов, обеспечивающих ведение войны против Украины. Киев принципиально отличается от РФ, ведь он наносит удары не по мирному населению, а исключительно по объектам, которые финансируют и поддерживают российскую военную машину.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления. В свою очередь он объяснил, почему именно российские НПЗ стали одними из ключевых целей украинских ударов.

Сейчас Украина продолжает наращивать собственные оборонные возможности, в частности развивает дальнобойное вооружение и баллистические системы. Новейшие украинские разработки уже демонстрируют результаты, которые еще недавно казались недостижимыми.

В качестве примера Зеленский привёл расстояние до Омского нефтеперерабатывающего завода — около 2884 километров. Военные возможности страны уже позволяют поражать цели противника на такой дистанции. Тем более что украинские атаки кардинально отличаются от российской тактики.

"В отличие от России, которая воюет с жилыми домами, школами, храмами, Украина наносит удары по спонсорам Путина в этой войне и по инструментам, которые помогают ему убивать людей. Уже нет координат на территории зла, которые были бы недосягаемы для украинского правосудия", — заявил Зеленский.

Украинские силы уже нанесли удары по десяткам российских нефтеперерабатывающих заводов, танкерам так называемого теневого флота и другим объектам военной инфраструктуры РФ. Сейчас Украина способна задействовать до полутысячи дронов в сутки.

Однако главной целью украинских операций является не разрушение российской экономики само по себе, а достижение мира и устранение угрозы для Украины.

"Для нас ценен не пафос и не сравнения. Ценен результат. Наша главная цель — не Россия без бензина, а Украина без России. Украина без войны, Украина с Европой и Украина и Европа без московской угрозы", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что оборонно-промышленный комплекс существенно нарастил производство беспилотников. Если раньше государство ставило целью производить один миллион дронов в год, то теперь этот показатель уже достиг 10 миллионов, а в будущем, совместно с международными партнерами, его планируют увеличить до 20 миллионов. Также президент поблагодарил союзников за военную помощь, отметив, что она укрепляет общую безопасность Европы и Украины.

Недавно лидер Кремля Владимир Путин начал сталкиваться с растущим давлением из-за войны, которую он начал и ведет в Украине. Причем растет как военное, так и экономическое, и политическое давление, которое в сегодняшних реалиях гораздо сложнее сдерживать, чем в первые годы полномасштабного вторжения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские дальнобойные санкции продолжают усиливать давление на топливно-энергетический сектор России. Системные удары по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора уже сказываются на внутреннем рынке топлива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!