НДС и валютное регулирование стали главными вызовами для украинских экспортеров – аналитика

Война стала большим экзаменом для экономики Украины. Экспортеры пострадали больше, поскольку основные пути для поставок продукции оказались перерезанными – российский флот заблокировал украинские морские порты. В 2022 г. экспорт продукции ГМК сократился на 61,7% по сравнению с 2021 г. В 2023 г. экспорт снизился еще на 37,6%/г. После возобновления морских перевозок главными вызовами украинских экспортеров стало возмещение НДС, ценовая конъюнктура и валютное регулирование.

Об этом говорится в новом исследовании на сайте GMK Center.

"Одна из чувствительных проблем для экспортеров касается возврата НДС. Этот вопрос был актуален и до войны, но сейчас он приобрел особое значение, поскольку во время войны финансовые ресурсы предприятий существенно снизились, как и возможности их привлечения. Отказы в регистрации налоговых накладных приводят к вымыванию ресурсов экспортеров за счет того, что налоговая служба не возмещает НДС", - отмечают в Центре.

По данным аналитиков, такие ситуации возникают, если операции проводились с контрагентами, которых налоговая служба считает рисковыми. В результате из-за попыток налоговой службы противодействовать "схемным" операциям под удар попадут добросовестные налогоплательщики, в том числе металлурги, работающие официально и прозрачно.

"Обычной хозяйственной деятельности также препятствуют существующие валютные ограничения. НБУ еще в первый день войны запретил банкам перевод валюты за границу по поручению клиентов, кроме как "на основании отдельных разрешений (решений) Национального банка, принимаемых на основании распоряжений Кабинета Министров Украины". В результате этот сегмент банковских транзакций руководствуется "вручную" и предприятия не могут свободно распоряжаться своими средствами", – отметили в GMK Center.

Аналитики издания отмечают, что есть факторы, на которые невозможно повлиять (например, рыночную конъюнктуру или цену на энергетические ресурсы). Однако препятствия, связанные с внутренним регулированием, можно устранить, поскольку все эти вопросы находятся в компетенции государственных органов. Решение регуляторных проблем позволит экспортерам работать и поддерживать экономику Украины.

"Учитывая, что война перешла в затяжную фазу, Украине очень важно сохранить реальный сектор экономики, который будет поддерживать экономику сейчас и будет обеспечивать послевоенное восстановление в перспективе. Для этого государству необходимо найти баланс между решениями, связанными с целями краткосрочного выживания и целями долгосрочного развития", - резюмировали в издании.