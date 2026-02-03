НБУ запустил продажу особенных 5 грн: как выглядит уникальная монета

Нацбанк продает монету в 5 грн, посвященную традиционному гончарному искусству, сформировавшемуся в поселке Опишня на Полтавщине и получила название "Опишнянская керамика". Монета доступна в продаже только 3 февряля. Цена – 195 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Материал чеканки монеты – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – 50 тыс. штук.

Продается она в сувенирном паковании.

"Опишнянская керамика стала знаковым явлением национальной культуры. Она сочетает глубокую художественную самобытность и утонченную технику исполнения, которые на протяжении веков сохраняются и передаются от поколения к поколению. В 2012 году опишнянская керамика была внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины", – говорится в описании монеты.

Как выглядят особенные 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре изображена зооморфная скульптура "Лев" автора известного гончара из Опишни Василия Омеляненко. По бокам скульптуры размещены фрагменты характерного налепного декора зооморфной скульптуры.

Справа – малый Государственный Герб Украины, год чеканки 2025, надпись "Україна", номинал и графический знак гривни. А также логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе (обратной стороне) представлена стилизованная композиция, сформированная из элементов традиционного орнаментального декора опишнянских глиняных изделий. В верхней части монеты – надпись "Опишнянская керамика".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

