НБУ запустил продажу особенных 5 грн: их выпустили несколько дней назад
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Нацбанк продает памятную монету в 5 грн, посвященную 35-летию становления в Украине системы хозяйственных судов. Она была запущена в оборот 28 мая, называется "Хозяйственная юстиция Украины" и стоит (на дату последней реализации) – 201 грн.
Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: продается монета в специальном сувенирном паковании.
"Хозяйственная юстиция является составной частью судебной власти Украины. И играет немаловажную роль в формировании правовой среды для функционирования экономики", – говорится в описании монеты.
Что известно о монете
- Монета отчеканена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).
- Гурт – рифленый.
- Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 1 штуки;
- Ныне на складе осталось немногим более 7 100 монет.
Как выглядят уникальные 5 грн
На аверсе монеты (лицевая сторона) главным элементом является геометрическая форма квадрата. Она символизирует юрисдикцию как основу правовой системы. Дополнительные элементы формируют среду хаоса и внешних воздействий.
Внизу композиции размещена надпись "Україна". А кроме того:
- номинал;
- графический символ гривни;
- год чеканки;
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе (обратная сторона) изображена архитектурная колонна, олицетворяющая непоколебимость правовой системы. Слева от колонны надписи:
- 35 – юбилейная дата;
- "Хозяйственная юстиция Украины".
Снизу композиции на матовом фоне размещена надпись "Опыт/Доверие/Действие". Она размещена полукругом.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.
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