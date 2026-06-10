НБУ запустил продажу особенных 5 грн: их выпустили несколько дней назад

Нацбанк продает памятную монету в 5 грн, посвященную 35-летию становления в Украине системы хозяйственных судов. Она была запущена в оборот 28 мая, называется "Хозяйственная юстиция Украины" и стоит (на дату последней реализации) – 201 грн.

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Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: продается монета в специальном сувенирном паковании.

"Хозяйственная юстиция является составной частью судебной власти Украины. И играет немаловажную роль в формировании правовой среды для функционирования экономики", – говорится в описании монеты.

Что известно о монете

Монета отчеканена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).

(сплав меди, никеля и цинка). Гурт – рифленый.

Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 1 штуки ;

; Ныне на складе осталось немногим более 7 100 монет.

Как выглядят уникальные 5 грн

На аверсе монеты (лицевая сторона) главным элементом является геометрическая форма квадрата. Она символизирует юрисдикцию как основу правовой системы. Дополнительные элементы формируют среду хаоса и внешних воздействий.

Внизу композиции размещена надпись "Україна". А кроме того:

номинал;

графический символ гривни;

год чеканки;

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе (обратная сторона) изображена архитектурная колонна, олицетворяющая непоколебимость правовой системы. Слева от колонны надписи:

35 – юбилейная дата;

"Хозяйственная юстиция Украины".

Снизу композиции на матовом фоне размещена надпись "Опыт/Доверие/Действие". Она размещена полукругом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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