За 50 копеек заплатят больше 10 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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Например, за монету 1992 года разновидности 3ВАг, можно получить от 4 000 до 11 000 грн. Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", от обычных дорогие 50 копеек отличают:

средний зуб тризуба – толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

"50 копеек с гладким гуртом – это одни из самых первых монет, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Их чеканили в матрицах без рифлений, потому у монет нет насечек", – отметили нумизматы.

А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части тризуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. По плану, ее отчеканят из золота 900-й пробы, она появится в августе и будет посвящена юбилею обретения Украиной независимости.

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