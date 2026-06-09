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За 50 копеек заплатят больше 10 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Роман Костюченко
Личные финансы
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Старые 50 копеек можно продать более чем за 10 тысяч
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Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

Например, за монету 1992 года разновидности 3ВАг, можно получить от 4 000 до 11 000 грн. Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", от обычных дорогие 50 копеек отличают:

  • средний зуб тризуба – толстый;
  • рисунок – 17,7 мм;
  • гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;
  • гурт – гладкий.

"50 копеек с гладким гуртом – это одни из самых первых монет, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Их чеканили в матрицах без рифлений, потому у монет нет насечек", – отметили нумизматы.

За такие 50 копеек заплатят большие деньги

А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

  • маленькому отверстию в нижней части тризуба;
  • промежутку в виде трапеций между листком и отростком;
  • гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

Главные истории дня

Такие 50 копеек высоко ценят коллекционеры

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. По плану, ее отчеканят из золота 900-й пробы, она появится в августе и будет посвящена юбилею обретения Украиной независимости.

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