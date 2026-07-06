НБУ выпустит новые 100 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк намерен выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что ее отчеканят из золота 900-й пробы, она появится в августе и будет посвящена юбилею обретения Украиной независимости.

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О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получит название "К 35-летию Независимости Украины".

Войдет в серию "Украинское государство".

Вместе с тем, о новых 100 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 1 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 32 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

В целом же, отметим, оборотные памятные монеты – это разновидность монет, которые сочетают функции обычного платежного средства и памятного выпуска. Они имеют официальный номинал и используются в денежном обращении наравне с другими монетами, но одновременно посвящается определенному историческому событию, выдающейся личности, культурному явлению или важной дате.

Особенностью таких монет является их специальный дизайн. В отличие от стандартных, они содержат уникальные изображения, символику и надписи, связанные с темой выпуска, в связи с чем выполняют не только экономическую, но и культурно-просветительскую функцию. Они популяризируют историю, национальное наследие, государственные ценности и памятные события среди населения.

Помимо использования в обращении, такие монеты часто становятся предметом коллекционирования. Поскольку выпускаются ограниченными тиражами и обладают художественной и исторической ценностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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