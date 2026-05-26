НБУ выпустил новые 5 гривен в необычном дизайне: как выглядят. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) 26 мая открыл продажу новой памятной монеты номиналом 5 грн. Она посвящена 65-летию основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и носит аналогичное название.

Об этом говорится в сообщении НБУ. Тираж монеты – 35 тыс. штук в сувенирной упаковке. Купить ее можно в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка, а также у банков-дистрибьюторов:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как выглядит новая монета

На аверсе монеты (лицевая сторона) изображен стилизованный образ музы, которая лелеет растение-цветок. В НБУ отмечают, что это "символ культуры, художественной души украинца". Справа – надпись: "Не покидай мене, учи…".

На реверсе (обратной стороне) изображен портрет молодого Тараса Шевченко в обрамлении стилизованного оливкового венка. Картуш окутан декоративной лентой с растительным орнаментом – гроздью калины с листьями, вдоль которого надпись: "Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко".

В НБУ отметили, что монета посвящена одной из высших государственных наград в сфере культуры, искусства, публицистики, журналистики, кино- и фотоискусства.

"Среди первых лауреатов были поэт Павел Тычина, писатель Олесь Гончар, композитор Платон Майборода. Памятная монета чтит многолетнюю историю премии и ее роль в развитии национальной культуры", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. По плану, ее отчеканят из золота 900-й пробы, она появится в августе и будет посвящена юбилею обретения Украиной независимости.

