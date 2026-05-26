НБУ выпустил новые 5 гривен в необычном дизайне: как выглядят. Фото

Ксения Капустинская
Монета 65-летие основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) 26 мая открыл продажу новой памятной монеты номиналом 5 грн. Она посвящена 65-летию основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и носит аналогичное название. 

Об этом говорится в сообщении НБУ. Тираж монеты – 35 тыс. штук в сувенирной упаковке. Купить ее можно  в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка, а также у банков-дистрибьюторов:

  • Укргазбанк;
  • ПриватБанк;
  • Таскомбанк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ.

Как выглядит новая монета

На аверсе монеты (лицевая сторона) изображен стилизованный образ музы, которая лелеет растение-цветок. В НБУ отмечают, что это "символ культуры, художественной души украинца". Справа – надпись: "Не покидай мене, учи…".

Как выглядит монета 5 грн "65-летие основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко"

На реверсе (обратной стороне) изображен портрет молодого Тараса Шевченко в обрамлении стилизованного оливкового венка. Картуш окутан декоративной лентой с растительным орнаментом – гроздью калины с листьями, вдоль которого надпись: "Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко".

Что изображено на новой монете 5 грн

В НБУ отметили, что монета посвящена одной из высших государственных наград в сфере культуры, искусства, публицистики, журналистики, кино- и фотоискусства.

"Среди первых лауреатов были поэт Павел Тычина, писатель Олесь Гончар, композитор Платон Майборода. Памятная монета чтит многолетнюю историю премии и ее роль в развитии национальной культуры", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. По плану, ее отчеканят из золота 900-й пробы, она появится в августе и будет посвящена юбилею обретения Украиной независимости.

