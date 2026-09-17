НБУ "выдает" украинцам золотые 20 грн с особенным дизайном: как выглядят
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Национальный банк продает памятную золотую монету в 20 грн. Она называется "Архистратиг Михаил" и стоит 67 298 грн.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: на продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 5 штук.
"Памятная монета посвящена архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архангела Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников", – говорится в описании монеты.
Что известно о монете
- Монеты отчеканены из золота 900-й пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 7,78.
- Гурт – гладкий.
- Выставленные на продажу экземпляры были отчеканены в 2025 году.
- Тираж монеты составил 3,5 тыс. экземпляров.
- На складе осталось 1 402 монет.
Как выглядят особенные 20 грн
На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен стилизованный лавровый венок. Как объяснили в Нацбанке, он символизирует славу и победу.
Также на него помещены малый Государственный Герб Украины, под которым надпись – "Украина". А кроме того:
- номинал;
- графический знак гривни;
- логотип НБУ;
- надпись "Национальный банк Украины";
- год чеканки;
- обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.
Фон аверса – паттерн из ММ-14 "Рисунок маскировочный образца 2014 года". Он также известен как "пиксель" и "украинский пиксель".
На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил. Справа и слева расположены:
- Стилизованные силуэты воинов Вооруженных сил Украины,
- Вертолеты,
- Противотанковые ежи.
По кругу надпись: "…за нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" Это – строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки".
НБУ выводит из обращения гривни
В то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.
"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.
Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:
- Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.
- Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.
"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из золота и появится в декабре. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.
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