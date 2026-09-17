НБУ "выдает" украинцам золотые 20 грн с особенным дизайном: как выглядят

Национальный банк продает памятную золотую монету в 20 грн. Она называется "Архистратиг Михаил" и стоит 67 298 грн.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: на продажу монет установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 5 штук.

"Памятная монета посвящена архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архангела Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников", – говорится в описании монеты.

Что известно о монете

Монеты отчеканены из золота 900-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 7,78.

Гурт – гладкий.

Выставленные на продажу экземпляры были отчеканены в 2025 году .

. Тираж монеты составил 3,5 тыс. экземпляров.

На складе осталось 1 402 монет.

Как выглядят особенные 20 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен стилизованный лавровый венок. Как объяснили в Нацбанке, он символизирует славу и победу.

Также на него помещены малый Государственный Герб Украины, под которым надпись – "Украина". А кроме того:

номинал;

графический знак гривни;

логотип НБУ;

надпись "Национальный банк Украины";

год чеканки;

обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.

Фон аверса – паттерн из ММ-14 "Рисунок маскировочный образца 2014 года". Он также известен как "пиксель" и "украинский пиксель".

На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил. Справа и слева расположены:

Стилизованные силуэты воинов Вооруженных сил Украины,

Вертолеты,

Противотанковые ежи.

По кругу надпись: "…за нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" Это – строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки".

НБУ выводит из обращения гривни

В то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.

Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из золота и появится в декабре. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

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