НБУ продает золотые 200 грн с особенным дизайном: как выглядят

Национальный банк продает памятную монету в 200 грн из золота – по 80 468 грн за штуку. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. При этом продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают: в настоящее время на складе осталась 171 монета.

Как выглядят 200 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

Год чеканки монеты.

Номинал.

Надпись "УКРАЇНА".

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле деревенской избы.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены обозначение и проба драгоценного металла, а также масса в чистоте.

Что известно об уникальной монете

Монета отчеканена из золота 900 пробы .

. Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.

Продается же монета в специальном футляре.

Год выпуска – 1996.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 2 грн. Она посвящена Вильгельму Францу фон Габсбургу-Лотрингену – представителю европейской аристократии, полковнику легиона Украинских сечевых стрельцов, поэту, дипломату, государственному деятелю, который вошел в историю Украины под псевдонимом Василий Вышиванный.

