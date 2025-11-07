НБУ продает золотые 100 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает золотую памятную монету в 100 грн – за 192 060 грн. Она посвящена одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству, которое располагалась на берегах Керченского пролива. Продажа монеты лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 штук.

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отметили: Боспорское царство регулярно чеканило свои монеты.

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы.

Год чеканки – 2010.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 3 000 штук.

На складе осталось 293 монеты .

. Продается монета в специальном футляре.

Как выглядят золотые 100 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. Стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним – дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

