НБУ продает золотые 100 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает памятную золотую монету в 100 грн – по 158 865 грн за штуку. Она посвящена античной достопримечательности – Херсонесу Таврическому, городу-государству на юго-западном побережье Крыма, основанном в 422-421 годах до н.э. При этом продажа монет лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 штук.

Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили: на данный момент на складе осталось менее 450 монет.

"В течение двух тысячелетий во времена расцвета древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове, играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью. ... Чеканил собственную монету", – говорится в описании монеты.

Сама же монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году. Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1. Гурт – с секторальным рифлением.

Как выглядят 100 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный звон. На фоне меандрового орнамента:

античные монеты Херсонеса;

светильник.

Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:

номинал;

обозначение металла, его проба, масса в чистоте;

логотип Монетного двора Национального банка Украины;

год чеканки монеты.

На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Нацбанк планирует выпустить в августе новую монету – на 2 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.

