НБУ продает особенные 200 грн с уникальным дизайном: как выглядят

НБУ продает золотую памятную монету в 200 грн. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. Стоит монета 102 671 грн.

Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:

Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет .

. В настоящее время на складе осталась всего 4 монеты.

Как выглядят 200 грн с особенным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:

Год чеканки монеты.

Номинал.

Надпись "УКРАЇНА".

На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты.

Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены обозначение и проба драгоценного металла, а также масса в чистоте.

Что известно об уникальной монете

Монета отчеканена из золота 900 пробы .

. Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.

Гурт – гладкий.

Общий тираж – 10 000 штук.

Продается монета в специальном футляре.

Год выпуска – 1996.

Серия – "Выдающиеся личности Украины".

Чего стоят старые украинские копейки

Вместе с тем на большинстве старых украинских монет разбогатеть также не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк выводит из оборота монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

