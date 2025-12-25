НБУ продает особенные 200 грн с уникальным дизайном: как выглядят
НБУ продает золотую памятную монету в 200 грн. Она посвящена выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. Стоит монета 102 671 грн.
Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают:
- Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 монет.
- В настоящее время на складе осталась всего 4 монеты.
Как выглядят 200 грн с особенным дизайном
На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре круга, образованного ожерельем, размещено изображение малого Государственного герба Украины в обрамлении ветвей калины. Также на этой стороне размещены:
- Год чеканки монеты.
- Номинал.
- Надпись "УКРАЇНА".
На реверсе (обратная сторона) в центре поля изображен портрет Тараса Шевченко, под которым находится автограф поэта. Рядом с портретом – поющий кобзарь с мальчиком-поводырем возле сельской хаты.
Вверху – надпись "Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861". Внизу размещены обозначение и проба драгоценного металла, а также масса в чистоте.
Что известно об уникальной монете
- Монета отчеканена из золота 900 пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.
- Гурт – гладкий.
- Общий тираж – 10 000 штук.
- Продается монета в специальном футляре.
- Год выпуска – 1996.
- Серия – "Выдающиеся личности Украины".
Чего стоят старые украинские копейки
Вместе с тем на большинстве старых украинских монет разбогатеть также не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.
"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал Ткач.
Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.
Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк выводит из оборота монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.
