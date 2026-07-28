НБУ продает новые 5 грн: как они выглядят

Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн. Она посвящена Ивану Падалке – представителю "расстрелянного возрождения": литературно-художественное поколению украинской интеллигенции 1920-х – начала 1930-х годов. Называется монета "Расстрелянное возрождение. Иван Падалка", стоит (на дату последней реализации) 210 грн и была запущена в оборот 15 мая.

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Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: продается монета в специальном сувенирном паковании.

"Иван Падалка – художник-монументалист, график и педагог, талантливый ученик Михаила Бойчука. Его работы экспонировались на выставках в Дании, Италии, Германии, Норвегии, Польше, Швейцарии, Франции, Японии. В 1937 году художник был репрессирован и расстрелян, а его имя много лет находилось под запретом", – говорится в описании монеты.

Как выглядят уникальные 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещена надпись "Слово" – название легендарного харьковского дома, где жили украинские писатели и жители большинства квартир которого были подвергнуты репрессиям. При этом из буквы "о" в надписи стекает кровь.

"В текстуре букв просматривается парость озимой пшеницы. Это образ молодого поколения художников, жизнь и творчество которых были цинично сломлены тоталитарными властями", – рассказали в НБУ.

На реверсе (обратных сторонах) изображен портреты Ивана Падалки. А также: годы его жизни – 1894/1937.

Что известно о монете

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, цинка и никеля).

Монета украшена цветной печатью.

Тираж каждой – 50 000 штук.

Продажа монеты лимитирована – каждый может приобрести не больше 1 штуки.

На складе осталось 59 монет.

Нацбанк выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.

Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

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