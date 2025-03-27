НБУ изменит правила переводов с карты на карту и онлайн-платежей: что должны знать украинцы

Банковские переводы в Украине хотят сделать более прозрачными. Национальный банк Украины ( НБУ) предлагает обязать банки предоставлять клиентам информацию о получателе или предоставлятеле средств – в частности их код налогоплательщика и код ЕГРПОУ.

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Проект соответствующего постановления уже был опубликован на сайте Нацбанка. В эфире КИЕВ24 экономист Илья Несходовский объяснил преимущества такого новшества.

"Теперь каждый раз, когда вы будете перечислять средства по карточке, вы будете видеть, кому вы перечислили, несмотря на то, находитесь ли вы в одном или разных банках… То же самое касается осуществления интернет-платежей. Перед тем, когда вы будете осуществлять такой платеж, вы будете получать информацию о том, в пользу кого вы сказали.

Несходовский отмечает, что такое решение имеет множество преимуществ, поскольку это должно уменьшить количество мошенничества и предоставить пользователям безопасность в расчетах. В то же время эксперт отмечает, что время для такого решения назрело еще 10 лет назад.

Согласно проекту постановления НБУ правила выпуска и обслуживания банковских карт могут быть изменены с 1 октября 2025 года. "Это будет способствовать повышению прозрачности проведения платежных операций с использованием платежных инструментов и усилению защиты прав пользователей платежных услуг", – пояснили в НБУ.

Что предлагает Нацбанк? Изменения преследуют цель:

обязать банки передавать эмитенту информацию о плательщике и получателе, в частности:

код по ЕГРПОУ – для компаний; полный номер платежного инструмента – для физических лиц;



уточнить требования к формированию банков платежных инструкций и определить обязательные их реквизиты;

для онлайн-платежей – обязать банки предоставлять плательщикам свое полное наименование до начала инициирования сделки.

"Ожидаемые результаты принятия проекта будут совокупно иметь положительное влияние на функционирование платежного рынка, участников платежного рынка и пользователей платежных услуг. Учитывая специфику сферы правового регулирования проекта, не усматривается возможное вычисление количественных размеров положительных и возможных негативных последствий его принятия", – утверждают авторы предложения.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине усилят правила карточных переводов – с 1 июня с карты на карту без официального подтверждения заработка можно будет перечислять до 100 тыс. грн. в месяц. Что на 50 тысяч ниже текущего лимита. Впрочем, готовиться к нововведению сами банки советуют уже сейчас – ведь во избежание неудобств нужно будет, прежде всего, собрать значительный пакет документов.

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