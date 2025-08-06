НБУ изменил валютные правила: кого затронет и что будет с курсом доллара

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил ряд валютных ограничений. Переживать из-за курса доллара и правил обмена валют украинцам не стоит – изменения касаются только бизнеса, причем в основном крупного, также они вероятнее всего никак не повлияют на обменный курс.

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Список изменений НБУ представил на официальном сайте. Также OBOZ.UA поинтересовался у представителей банковского рынка о последствиях решения регулятора.

Главное, что нужно знать

Курс доллар-гривня , по прогнозам, останется стабильным: послабления не повлияют на валютный курс, поскольку НБУ не снимает все ограничения.

, по прогнозам, останется стабильным: послабления не повлияют на валютный курс, поскольку НБУ не снимает все ограничения. Изменения направлены на упрощение ведения бизнеса – решение облегчает для юрлиц переводы средств за границу, в частности – бизнес сможет частично репатриировать дивиденды за 2023 год;

– решение облегчает для юрлиц переводы средств за границу, в частности – бизнес сможет частично репатриировать дивиденды за 2023 год; НБУ предполагает, что одно из новшеств стимулирует помощь ВСУ: компании смогут переводить больше денег за границу, если перед этим перечислили аналогичную сумму на нужды армии.

компании смогут переводить больше денег за границу, если перед этим перечислили аналогичную сумму на нужды армии. Практически все изменения вступили в силу с 6 августа 2025 года . Исключением стало разрешение на возврат ошибочно переведенных средств в иностранной валюте – оно начнет действовать с 7 августа.

. Исключением стало разрешение на возврат ошибочно переведенных средств в иностранной валюте – оно начнет действовать с 7 августа. НБУ расширяет "стимулирующую валютную либерализацию" – это план постепенного смягчения ограничений, который призван оживить бизнес-процессы.

Что будет с курсом доллара: детали

Изменения не окажут влияния на курс доллара, который украинцы видят в банках и обменниках, рассказали OBOZ.UA в пресс-службе Глобус Банка. Там объясняют: речь не идет о снятии всех "предохранителей", которые НБУ ввел в начале полномасштабного вторжения, чтобы избежать валютного коллапса.

"Война продолжается и действующие ограничения позволяют держать валютный рынок на стабильном уровне. Новое решение НБУ не отразится на курсовых показателях, при этом значительно упростит ряд операций для бизнеса и граждан, связанных в том числе с перечислением средств за рубеж. Кроме того, появляется возможность увеличения суммы переводов на эквивалент перечисленных средств на нужды ВСУ на единый счет, что может стимулировать дальнейшую помощь ВСУ для отдельных крупных компаний", – рассказали банкиры.

В стойкости валютного рынка уверяет и сам Нацбанк. Там отмечают – все последствия просчитаны и учтены в прогнозах.

"Изменения сформированы так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без формирования значительного дополнительного спроса на валюту. Они уже учтены в прогнозе НБУ, который предусматривает сохранение международных резервов на достаточном уровне для поддержания устойчивости валютного рынка", – говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа в украинских банках подешевел наличный доллар. Несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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