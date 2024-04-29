НБУ изменил тарифы на выдачу наличной гривни: какие установил расценки

Национальный банк снизил стоимость ряда услуг по кассовому обслуживанию. Сделано это было, уверяется, с целью улучшения качества наличных денег в обращении и обеспечения его разменности во время наличных расчетов. Так, при выдаче наличной гривни купюрами низких номиналов будет действовать тариф в 0,2% от выданной суммы – ранее же он составлял 0,4%.

Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили:

изменения вступают в силу с 1 июля 2024 года;

соответственно, новые тарифы будут действовать с этого дня.

Какие тарифы установил НБУ

Согласно новым правилам, при выдаче наличной гривни будет действовать тариф в 0,2% от выданной суммы – однако только для купюр низких номиналов. В частности:

20 грн;

50грн;

100 грн;

200 грн.

На выдачу налички крупными купюрами, как и ранее, будет действовать тариф в 0,4%. Речь о банкнотах:

500 грн;

1 000 грн.

По сдаче применимых к обращению разменных и оборотных монет, а также пригодных банкнот образцов 2014 и следующих лет выпуска будут действовать тарифы:

0,15% – от суммы разменных, оборотных монет, а также банкнот низких номиналов. Ранее действовал тариф в 0,25%.

0,10% от суммы сданных банкнот высоких номиналов. Ранее действовал тариф в 0,25%.

На сдачу годных банкнот 50, 200 и 500 грн образцов 2003-2007 годов установлен нулевой тариф. Т.е., процедура пройдет бесплатно. Ранее же действовал тариф в 0,25%.

За обмен некоторых долларов у украинцев требуют деньги

В то же время, некоторые украинские банки проводят обмен значительно изношенных или поврежденных купюр иностранной валюты – в т. ч. долларов. Однако делают это по процедуре инкассо – т. е. за отдельную плату.

К примеру, ПриватБанк берет 10% обмениваемой суммы. Также в кассе могут попросить заплатить за проверку купюры на подлинность – однако только в том случае, если купюра находится в таком состоянии, что непонятно сразу, настоящая ли она.

Если же для обмена выбрать Райффайзен, то заплатить с 1 000 долларов придется 70 долларов комиссии за обмен и 10 грн за проверку купюр. А в MTB-Bank OBOZ.UA рассказали, что:

комиссия составляет 20%;

за проверку каждой банкноты нужно заплатить 30 коп. (минимальная сумма – 20 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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