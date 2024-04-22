За обмен некоторых долларов у украинцев требуют деньги: сколько нужно платить ПриватБанку

Некоторые украинские банки проводят обмен значительно изношенных или поврежденных купюр иностранной валюты – в т. ч. долларов. Однако делают это по процедуре инкассо – т.е., за отдельную плату. К примеру, ПриватБанк берет 10% обмениваемой суммы. Также в кассе могут попросить заплатить за проверку купюры на подлинность – однако только в том случае, если купюра находится в таком состоянии, что непонятно сразу, настоящая ли она.

О проведении обмена по процедуре инкассо рассказали в Национальном банке. Там отметили: принятые на инкассо банкноты направляются в иностранный банк-корреспондент, с которым заключено соответствующее соглашение, для осуществления обмена на новые банкноты.

"Если у вас есть иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, вы можете сдать их на инкассо. Нужно обратиться к любому украинскому банку, совершающему операции с соответствующей иностранной валютой. Банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на годные", – говорится в сообщении.

Сколько нужно платить банкам

За проведение обмена иностранной валюты по принципу инкассо банки берут плату. К примеру, ПриватБанк – 10% обмениваемой суммы. Также в кассе могут попросить заплатить за проверку купюры на подлинность – однако только в том случае, если купюра находится в таком состоянии, что непонятно сразу, настоящая ли она.

"Это 50 коп. за купюру. Но не менее 100 грн [в целом]", – отметили в банке.

Комиссия в 10% означает, что из любой обмениваемой суммы банк будет забирать себе десятую часть. То есть если вы обмениваете 1 000 долларов, придется отдать в виде комиссии 100 долларов.

А вот с проверкой банкнот на подлинность все немного сложнее. Так:

если вам нужно проверить одну купюру, вы заплатите 100 грн;

за проверку 200 купюр также нужно будет заплатить 100 грн (0,5 грн х 200 = 100 грн), а за каждую последующую купюру (начиная с 201-й) нужно, согласно правилам, доплачивать по 50 копеек.

Если же для обмена выбрать Райффайзен, то заплатить с 1 000 долларов придется 70 долларов комиссии за обмен и 10 грн за проверку купюр. Так, Райффайзен на своем сайте утверждает, что

размер комиссии за обмен банкнот (мгновенное инкассо) составляет всего 7% от суммы;

дополнительно следует заплатить 0,35-1 грн за каждую купюру – при условии, что необходимо установить платежеспособность купюры перед тем, как отправлять ее на обмен.

В MTB-Bank OBOZ.UA рассказали: комиссия составляет 20%, а за проверку каждой банкноты нужно заплатить 30 коп. (минимальная сумма – 20 грн). То есть, за 1 000 долларов нужно заплатить:

200 долларов комиссии за инкассо;

20 грн за проверку банкнот.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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