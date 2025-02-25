Национальный банк запустил в продажу 2 грн с особым дизайном: как выглядят. Фото

Национальный банк запустил в продажу памятную монету "100 лет со дня рождения Игоря Шамо" – по 153 грн за штуку. Она посвящена столетию со дня рождения легендарного композитора, автора мелодии "Як тебе не любити Києве мій?". Номинал монеты – 2 грн.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там напомнили: произведение Шамо с 2014 года является официальным гимном Киева.

"Памятная монета посвящена выдающемуся украинскому композитору, оставившему незабываемый след в музыкальном наследии нашей страны. Игорь Шамо – автор многочисленных симфоний, камерных произведений и песен. Его музыка полна душевной теплоты и патриотизма", – говорится в описании монеты.

Что известно о новой монете

Новая памятная монета была введена в оборот 21 февраля 2025 года. Тираж – 50 000 штук.

Монета отчеканена из нейзильбера – сплава меди, никеля и цинка. Гурт – рифленый.

Продают монету в специальном сувенирном паковании. На нем указаны:

информация о монете;

информация об Игоре Шамо.

Как выглядят новые 2 грн

На аверсе (лицевой стороне монеты) изображена стилизованная композиция пейзажей, знаковых зданий и памятников города Киева, обрамленных листьями каштанов. Ниже на зеркальном фоне размещены:

нотная запись произведения Шамо;

номинал с графическим символом гривни;

год чеканки.

В центре вверху расположен малый Государственный Герб Украины и надпись "УКРАЇНА". Внизу справа указан логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе (обратной стороне) изображен стилизованный портрет Игоря Шамо. Под портретом – ноты. Слева от портрета вертикально указаны надписи "ІГОР / ШАМО" и годы жизни композитора 1925-1982.

Как сообщал OBOZ.UA, также НБУ ввел в оборот новую памятную монету "Держим строй!". Ее номинал – 5 грн. Монета посвящена несокрушимости украинских военных, которые защищают Родину, а также единению всех украинцев на пути к справедливой Победе.

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