Национализированный завод в Николаеве не может возобновить работу. Ранее он принадлежал российскому олигарху

Национализированный Николаевский глиноземный завод, до полномасштабной войны принадлежавший россиянину Олегу Дерипаске, пока не может полноценно возобновить работу. Причина – блокирование морских портов Николаева и риска обстрелов со стороны России.

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Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Он отметил: несмотря на это, завод пребывает в рабочем состоянии.

"Национализированный завод находится в управлении Фонда государственного имущества. Мы поддерживаем его рабочее состояние. Сейчас его деятельность приостановлена из-за блокирования морских портов Николаева и риска обстрелов. Эти обстоятельства делают невозможным его полноценное функционирование сейчас", – сказал Коваль.

Отметим: завод – единственный в Украине производитель глинозема. А его продукция необходима для возобновления производства алюминия на Запорожском алюминиевом комбинате, который сейчас выставлен на приватизацию.

В то же время, Коваль подчеркивает: возобновление производства алюминия требует значительных инвестиций. Однако перезапустить этот процесс вполне реально.

"Понятно, что для полноценного возобновления производства алюминия необходима стабильная сырьевая база. Это предполагает создание вертикально интегрированных цепей поставок, включая возобновление работы Николаевского глиноземного завода и обеспечение снабжения бокситов из украинских рудников", – объяснил глава Фонда госимущества.

Напомним: Дерипаска получил контроль над предприятием в начале 2000-х. В 2016 году Украина ввела санкции против его компаний – ОК "Русал" и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited. В следующем году на Николаевском глиноземном заводе сообщили, что "Русал" якобы продал МГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Впрочем, в 2018 году стало известно, что Дерипаска сохранил контроль над заводом.

1 марта 2022 года в "Русале" заявили, что прекратили производство на Николаевском глиноземном заводе из-за полномасштабной войны. А в феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил взыскать предприятие в доход государства в пределах санкций против Дерипаски.

С 20 марта 2024 года единственным учредителем предприятия стал Фонд государственного имущества Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине через суд национализируют имущество двух российских олигархов. Активы оценивают более чем в 1 млрд грн. Речь идет о миллиардере Олеге Дерипаске, а также металлургическом и телекоммуникационном магнате Алишере Усмановом.

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