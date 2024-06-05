Предатель Балицкий и его семья лишились активов на 120 млн грн: суд принял решение о национализации

Украина национализировала имущество активы коллаборанта, "главы" оккупационной "администрации" Запорожской области Евгения Балицкого и его родственников более чем на 120 млн грн. Среди изъятых активов – компания в Киеве, занимающаяся ремонтом и техобслуживанием самолетов.

Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по иску Министерства юстиции. Материалы предоставила Служба безопасности Украины (СБУ), говорится в сообщении ведомства.

Остальное национализированное имущество находится на временно оккупированных территориях Запорожской области. Также национализированы активы, которым фигурант владеет через свою семью – жену, сына и отца. В целом речь идет о таком имуществе:

5 легких самолетов;

3 квартиры;

частный дом;

2 земельных участка;

4 люксовых автомобиля , в том числе Lexus и BMW;

100% уставного капитала шести предприятий во временно оккупированном Мелитополе, серди которых местная телерадиокомпания, работающая на агрессора.

Балицкий является бывшим депутатом Верховной Рады Украины от запрещенной "ОПЗЖ". После полномасштабного военного вторжения России в Украину он был назначен т. н. "губернатором Запорожской области".

В конце июня 2023 года Балицкий получил заочно 15 лет заключения с конфискацией имущества. Национализированное имущество гауляйтера, находящееся во временной оккупации, будет изъято в пользу Украины в рамках предстоящих репараций, заверили в СБУ.

Как заявляли в Минюсте, Балицкий активно сотрудничает с Россией, в частности занимался организацией т. н. референдума о "присоединении" Запорожской области к России. Также предатель курирует выселение проукраинских жителей Запорожья из собственных домов, незаконную продажу их имущества, а также распространяет в СМИ пророссийскую пропаганду.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британский разведки, Россия готовится к проведению первого массового "призыва" в оккупационную армию на оккупированной части Запорожья. С середины апреля, согласно указу за подписью гауляйтера Евгения Балицкого, была начата подготовка инфраструктуры и мероприятий по призыву украинцев.

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