Нацбанк запустил в оборот новые 5 грн: как выглядит монета

Национальный банк запустил в оборот памятную монету "Управление государственной охраны Украины". Ее номинал составляет 5 грн.

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Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили: купить монету можно будет только с 7 февраля.

"Монета посвящена государственному правоохранительному органу специального назначения, занимающему особое место в системе обеспечения национальной безопасности и обороны Украины. Военнослужащие управления государственной охраны Украины выполняют важную роль в обеспечении безопасности президента, Верховной Рады, Кабинета министров, а также высших должностных лиц государства. Они также охраняют высокие иностранные делегации наших партнеров, прибывающих в Украину или находящихся на ее территории", – говорится в сообщении.

Что известно о монете

Номинал монеты – 5 грн.

Материал – нейзильбер (сплав меди с 5-35 % никеля и 13-45 % цинка).

Масса – 16,5 грамма.

Диаметр – 35 мм.

Гурт – рифленный.

Тираж – до 50 тыс. штук.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты на зеркальном фоне размещена эмблема Управления государственной охраны Украины. На матовом фоне – ее девиз: Государству. Народу. Закону.

На реверсе (оборотной стороне) изображена композиция, символизирующая разные исторические периоды становления Украины и защита государства украинскими воинами:

слева на композиции находится стилизованный тризуб;

в центре – булава с саблями и щитом, украшенным казацким крестом;

справа – фрагмент объектива камеры, символизирующий современные технологии в организации процесса охраны и безопасности.

Где купить

Как рассказали в Нацбанке, купить монету можно будет только с 7 февраля. Сделать это можно будет в интрнет-магазине регулятора. А также – по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором – в ряде банков:

Укргазбанк;

Радабанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк.

Как сообщал OBOZ.UA, вероятность же разбогатеть на украинских монетах, которые НБУ выводит из оборота, крайне низкая. Дело в том, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, а потому дорогими и коллекционными не станут.

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