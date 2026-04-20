Нацбанк выпустит новые 5 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в мае и получит название "Расстрелянное возрождение. Майк Йогансен".

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета будет выпущена тиражом до 75 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 35 мм.

Отчеканена она будет из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка).

Посвящена же она будет Майку Йогансену – украинскому поэту, прозаику, переводчику, критику. Автор известного романа "Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швейцарию".

18 августа 1937 года Йогансен был арестован сотрудниками НКВД в своей харьковской квартире в доме "Слово". На допросах утверждал, что "аресты украинских писателей являются результатом растерянности и бессилия руководителей партии и советской власти".

В целом же, памятные монеты следует рассматривать как особую форму денежных знаков, в которых платежная функция является лишь базовым уровнем, тогда как основное значение раскрывается в культурной, исторической и нумизматической плоскостях. По сути, они выполняют роль материальных носителей коллективной памяти, фиксируя ключевые события, исторические даты, значимых персон и символические образы. Благодаря этому их восприятие выходит за рамки обычного денежного инструмента и смещается в сторону знакового – почти мемориального – объекта.

В производстве таких монет применяются как недрагоценные сплавы, включая медно-никелевые, так и благородные металлы – серебро и золото. Технология чеканки предполагает повышенные требования к качеству исполнения, где особое значение придаётся художественной концепции, детализации и визуальной гармонии изображения.

Ограниченные тиражи формируют эффект редкости, который напрямую влияет на интерес со стороны коллекционеров и инвесторов. В перспективе это позволяет памятным монетам существенно возрастать в ценности, превращая их из обычного платежного средства в объект культурного значения и одновременно в потенциально привлекательный инвестиционный актив.

