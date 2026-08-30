Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из серебра и появится в ноябре. Посвящена же монета будет 25-летию визита Папы Римскомго Ивана Павла II в Украину.

Видео дня

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получит название "С миром в сердце. Иван Павел II".

Вместе с тем, о новых 10 грнизвестно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом 3 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

В целом же, отметим, памятные монеты являются не просто разновидностью денежных знаков, а отдельной категорией, в которой традиционная платежная функция отходит на второй план. Их настоящая ценность в значительной степени заключается в историческом, культурном и нумизматическом значении. Такие монеты фактически материализуют коллективную память общества: на них отражаются значимые исторические события, важные даты, выдающиеся люди и символы, имеющие особое общественное значение. Поэтому памятная монета воспринимается не только как средство платежа, но прежде всего как символический предмет, способный выполнять функцию своеобразного материального памятника.

Для чеканки памятных монет используются как обычные металлы и их сплавы, в частности медно-никелевые, так и драгоценные металлы – серебро и золото. При этом к их изготовлению предъявляются повышенные требования. Значение имеет не только качество самой чеканки, но и художественное решение: композиция, детализация, пропорции, четкость изображения и его общая визуальная выразительность. Все это позволяет превратить монету в полноценный коллекционный предмет.

Важным фактором, влияющим на ценность памятных монет, является их ограниченный тираж. Небольшое количество выпущенных экземпляров создает ощущение редкости и, соответственно, повышает интерес к ним со стороны коллекционеров и тех, кто рассматривает монеты как способ вложения средств. При определенных условиях такая ограниченность может способствовать постепенному росту стоимости монеты. В результате памятные монеты сочетают в себе сразу несколько составляющих – денежную, историко-культурную и коллекционную, а в отдельных случаях могут приобретать и инвестиционную привлекательность.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. При чем, даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако в будущем такая возможность не исключается – по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!