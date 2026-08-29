Нацбанк выпустил новые 10 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Нацбанк выпустил сразу две новые монеты в 10 грн. Они посвящены единству Украины и ее регионам – в частности, Днепропетровской и Кировоградской областям.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монеты получили названия:

"Мы сильны. Мы вместе. Днепропетровская область".

"Мы сильны. Мы вместе. Кировоградская область".

"Это история о людях. О тех, кто несмотря на войну без устали работает, кто лечит и спасает, кто поддерживает войско и помогает друг другу, приближая Победу. Именно из человеческого труда, стойкости, единства и взаимной поддержки рождается несокрушимость Украины. Эту силу мы чествуем и запечатлеваем в новых оборотных памятных монетах. Ведь именно люди творят будущее Украины", – говорится в описании монет.

Как выглядят новые монеты по 10 грн

Аверс (лицевая сторона)обеих новых памятных монет идентичен аверсу обічной оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.

Главным элементом реверса (обратной стороны) монет является стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами. А также изображением территории регионов, которым они посвящены.

Что известно о новых монетах

Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленные ролики, каждый из которых будет содержать 25 оборотных памятных монет. Тираж каждого – 15 тыс. штук.

"Постепенно в наличное обращение будет введено по два миллиона штук каждой из таких оборотных памятных монет", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска. Тем не менее, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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