Нацбанк продает серебряную 1 грн с уникальным дизайном: как выглядит
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НБУ продает инвестиционную монету в 1 грн. Она отчеканена из серебра, называется "Архистратиг Михаил" и стоит 5 351 грн.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- На продажу установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 5 единиц.
- В настоящее время на складе осталось около 940 монет.
Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном
На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображены:
- Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.
- Номинал.
- Год чеканки.
- Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.
На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").
Что известно о монете
- Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
- Гурт – рифленый.
- Выставленные на продажу экземпляры, были отчеканены в 2026 году тиражом 30 тыс. экземпляров.
- Сама монета была введена в оборот в 2011 году.
Что такое инвестиционные монеты
В целом же, отметим, инвестиционными называются монеты, предназначенные для инвестирования. При этом они одновременно:
- Являются платежным средством.
Т.е., к примеру "Архистратигом Михаилом" можно рассчитаться как обычной 1 грн.
- Относятся к категории банковских металлов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.
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