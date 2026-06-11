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Нацбанк продает серебряную 1 грн с уникальным дизайном: как выглядит

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,3 т.
Нацбанк продает серебряную 1 грн с уникальным дизайном
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НБУ продает инвестиционную монету в 1 грн. Она отчеканена из серебра, называется "Архистратиг Михаил" и стоит 5 351 грн.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

  • На продажу установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 5 единиц.
  • В настоящее время на складе осталось около 940 монет.
НБУ продает инвестиционную монету в 1 грн за 5 351 грн

Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображены:

  • Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.
  • Номинал.
  • Год чеканки.
  • Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

Что известно о монете

  • Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
  • Гурт – рифленый.
  • Выставленные на продажу экземпляры, были отчеканены в 2026 году тиражом 30 тыс. экземпляров.
  • Сама монета была введена в оборот в 2011 году.
Монета отчеканена из серебра

Что такое инвестиционные монеты

В целом же, отметим, инвестиционными называются монеты, предназначенные для инвестирования. При этом они одновременно:

  • Являются платежным средством.

Т.е., к примеру "Архистратигом Михаилом" можно рассчитаться как обычной 1 грн.

  • Относятся к категории банковских металлов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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УкраинаНумизматикамонетыНациональный банк Украины (НБУ)
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