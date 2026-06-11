Нацбанк продает серебряную 1 грн с уникальным дизайном: как выглядит

НБУ продает инвестиционную монету в 1 грн. Она отчеканена из серебра, называется "Архистратиг Михаил" и стоит 5 351 грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

На продажу установлен лимит – каждый желающий может приобрести не более 5 единиц.

– каждый желающий может приобрести не более 5 единиц. В настоящее время на складе осталось около 940 монет.

Как выглядит 1 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены малый Государственный герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Также на нем изображены:

Эмблема НБУ – в восьмиугольном картуше на щите.

Номинал.

Год чеканки.

Обозначения металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображен Архистратиг Михаил – архангел, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей. А кроме того, надпись "... За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Что известно о монете

Монеты отчеканены из серебра 999,9-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – рифленый.

Выставленные на продажу экземпляры, были отчеканены в 2026 году тиражом 30 тыс. экземпляров.

тиражом 30 тыс. экземпляров. Сама монета была введена в оборот в 2011 году.

Что такое инвестиционные монеты

В целом же, отметим, инвестиционными называются монеты, предназначенные для инвестирования. При этом они одновременно:

Являются платежным средством.

Т.е., к примеру "Архистратигом Михаилом" можно рассчитаться как обычной 1 грн.

Относятся к категории банковских металлов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!