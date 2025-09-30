Нацбанк продает особенные 10 грн со специальным дизайном: как выглядят

НБУ продает памятную монету, посвященную системе из 12 астрологических знаков, каждый из которых отвечает определенному созвездию. Ее номинал составляет 10 грн, она отчеканена из серебра и реализуется лимитированным количеством: 1 монета в одни руки.

Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

Монета называется "Зодиак".

Ее цена составляет 3 971 грн (по состоянию на дату последней реализации).

"Эта памятная монета символизирует вечную связь между человеком и вселенной. Олицетворяя давнюю традицию изучения звезд и веру в их влияние на судьбу человека", – говорится в описании монеты.

Как выглядит монета

На аверсе монеты (лицевой стороне) на зеркальном фоне изображены зодиакальные созвездия, объединенные кругом и разделенные на 12 равных секторов. А кроме того:

Астрологические знаки.

Надписи: овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец, козерог, водолей и рыбы.

В центре композиции расположены номинал и графический символ гривни. А также:

Надпись "УКРАИНА".

Год чеканки монеты.

Малый Государственный Герб Украины.

На реверсе (обратная сторона) изображена украинская деревня под звездным небом. На заднем фоне – вечерний пейзаж.

Что известно о монете

Номинал – 10 грн.

Год чеканки – 2025.

Тираж – 5 000 штук.

Материал чеканки – серебро 925 пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Продается в специальном футляре.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

