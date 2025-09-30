УкраїнськаУКР
Нацбанк продает особенные 10 грн со специальным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает особенные 10 грн со специальным дизайном

НБУ продает памятную монету, посвященную системе из 12 астрологических знаков, каждый из которых отвечает определенному созвездию. Ее номинал составляет 10 грн, она отчеканена из серебра и реализуется лимитированным количеством: 1 монета в одни руки.

Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

  • Монета называется "Зодиак".
  • Ее цена составляет 3 971 грн (по состоянию на дату последней реализации).

"Эта памятная монета символизирует вечную связь между человеком и вселенной. Олицетворяя давнюю традицию изучения звезд и веру в их влияние на судьбу человека", – говорится в описании монеты.

НБУ продает памятную монету, посвященную зодиаку

Как выглядит монета

На аверсе монеты (лицевой стороне) на зеркальном фоне изображены зодиакальные созвездия, объединенные кругом и разделенные на 12 равных секторов. А кроме того:

  • Астрологические знаки.
  • Надписи: овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец, козерог, водолей и рыбы.

В центре композиции расположены номинал и графический символ гривни. А также:

  • Надпись "УКРАИНА".
  • Год чеканки монеты.
  • Малый Государственный Герб Украины.
Как выглядит специальная монета

На реверсе (обратная сторона) изображена украинская деревня под звездным небом. На заднем фоне – вечерний пейзаж.

Монета отчеканена из серебра

Что известно о монете

  • Номинал – 10 грн.
  • Год чеканки – 2025.
  • Тираж – 5 000 штук.
  • Материал чеканки – серебро 925 пробы.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
  • Продается в специальном футляре.
Номинал специальной монеты составляет 10 грн

