Нацбанк планирует выпустить новые 5 грн в оригинальном дизайне: назван срок

НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины"

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

О новых 5 грн известно немного. Лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 75 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 35 мм.

Отчеканена она будет из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка).

В целом же, отметим, памятные монеты – это особый вид денежных знаков, которые, помимо платежной функции, несут культурное, историческое и нумизматическое значение. Они служат носителями коллективной памяти, запечатлевая значимые даты, события, лица и символы, поэтому часто воспринимаются не только как средство платежа, но и как символический объект.

Для чеканки применяют как недрагоценные металлы (например, медно-никелевые сплавы), так и т. н. благородные – серебро и золото. Производство ведется по повышенным стандартам с особым вниманием к художественному оформлению и выразительности дизайна.

Ограниченные тиражи придают монетам эксклюзивность, усиливая интерес коллекционеров и инвесторов. Со временем их стоимость может значительно возрасти: из обычного платёжного средства они превращаются в объект культурного наследия и выгодный инвестиционный актив.

