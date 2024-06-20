Нардепы получили миллионы гривен на компенсацию аренды жилья в Киеве: опубликован список

В Украине народные депутаты, не имеющие собственного жилья в Киеве, имеют право на компенсацию аренды жилья. Каждый месяц они получают по 19,5 тыс. грн. При этом такую компенсацию получают даже те переговорщики, которые декларируют значительные сохранения и жилье в других регионах.

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Как говорится в документе, который есть в распоряжении OBOZ.UA, на компенсацию аренды жилья в мае из бюджета потратили 2 млн 289 тыс. грн. Всего компенсацию получили 108 парламентариев.

Каждый нардеп, у которого нет жилья в столице (или жилье оформлено не на него), имеет право на компенсацию стоимости аренды. В год платят 237,9 тыс. грн. Это примерно 19,5 тыс. грн. в месяц. За эти деньги можно снять квартиру в центре столицы. 88,4 тыс. грн. дают в месяц на зарплаты помощникам (еще 19,4 тыс. грн. для компенсации налогов на зарплату). 7,5 тыс. грн в месяц можно получить за компенсацию расходов по исполнению депутатских обязанностей.

Всего на Верховную Раду в следующем году потратят 1,4 млрд грн. В прошлом году парламент обошелся бюджету в 1,26 млрд грн.

Заработные платы нардепов привязаны к прожиточному минимуму. Однако, кроме самой зарплаты, депутаты получат средства на компенсацию деятельности, деньги на аренду квартиры, а иногда – премии за интенсивность. Например, спикер Руслан Стефанчук в прошлом году имел оклад в размере 32,2 тыс. грн, однако на самом деле получал в среднем 99,7 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. К примеру, судьи Верховного Суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также надбавка может быть на должность (например, больше зарабатывают головы). Так председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.

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