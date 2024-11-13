Налоговая взялась за ряд "ФОПов" и начислила более 140 млн грн штрафов: опубликована статистика

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины в 2024 году активно проверяла физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП"), которые работают с подакцизными товарами. В результате таким "ФОПам" выписали штрафов суммарно на 141,7 млн грн.

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У ФЛП, так или иначе связанных с подакцизными товарами (алкоголь, табак, топливо, спирт, авто), проводились два вида проверок – камеральные и фактические. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот". Средняя сумма санкционных штрафов уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и составляет 14,7 тыс. грн.

Так, ГНС провела более 16 тыс. камеральных проверок. По их результатам было насчитано 9,5 млн грн штрафов, из которых согласована почти вся сумма – 9,52 млн грн.

Камеральные проверки основываются исключительно на цифрах, указанных в налоговых декларациях. Они должны выявлять в представленной отчетности ошибки, завышения или занижения налогов.

"В прошлом году была зафиксирована самая большая сумма согласованных штрафов по результатам камеральных проверок – 21,96 млн грн. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, при том, что самих проверок стало меньше", – отмечают аналитики.

Еще 132,2 млн грн штрафов предусмотрены решениями ГНС по результатам проведения проверок "на месте". Это 8 983 решений о применении финансовых санкций – рекордное количество за последние пять лет.

"Для сравнения, в 2020-2021 годах в среднем принималось по 5800 решений в год, при этом общая сумма санкций составила 210 млн грн в год. В прошлом году количество решений оставалось на том же уровне, однако общая сумма штрафов снизилась в 1,5 раза", – подсчитали аналитики.

Фактические проверки проводятся по месту работы "ФОПа". Их проводят, чтобы проконтролировать соблюдение трудового законодательства, оборот наличных денег, наличие лицензий и т.д.

Напомним, в целом с начала 2024 года в Украине в 5,7 раза увеличилась сумма штрафов для "ФОПов". Впрочем, предприниматели удачно оспаривают некоторые из результатов этих решений.

Так, в текущем году по итогам налоговых проверок было доначислено 2,33 млрд грн. А после обжалования налоговых решений эта сумма снизилась более чем в 2 раза – до 1,06 млрд грн.

Аналитики "Опендатабот" напоминают: налоговики могут доначислить налоги после проверки в ряде случаев. В частности, если предприниматель:

занижал доходы;

завышал расходы;

безосновательно пользовался налоговыми льготами;

допускал нарушения в сфере НДС;

несвоевременно подавал отчетность;

сотрудничал с рисковыми контрагентами;

не соблюдал валютное законодательство;

нарушал правила учета налоговых разниц.

Как сообщал OBOZ.UA, обслуживание ФЛП в 2024 году стало приоритетом для многих банков, разработавших новые продукты. Однако требования финансового мониторинга остаются строгими, и "ФОПы" должны предоставлять дополнительную информацию для проверки своих операций.

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