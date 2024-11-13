Налоговая взялась за ряд "ФОПов" и начислила более 140 млн грн штрафов: опубликована статистика
Государственная налоговая служба (ГНС) Украины в 2024 году активно проверяла физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП"), которые работают с подакцизными товарами. В результате таким "ФОПам" выписали штрафов суммарно на 141,7 млн грн.
У ФЛП, так или иначе связанных с подакцизными товарами (алкоголь, табак, топливо, спирт, авто), проводились два вида проверок – камеральные и фактические. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот". Средняя сумма санкционных штрафов уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и составляет 14,7 тыс. грн.
Так, ГНС провела более 16 тыс. камеральных проверок. По их результатам было насчитано 9,5 млн грн штрафов, из которых согласована почти вся сумма – 9,52 млн грн.
Камеральные проверки основываются исключительно на цифрах, указанных в налоговых декларациях. Они должны выявлять в представленной отчетности ошибки, завышения или занижения налогов.
"В прошлом году была зафиксирована самая большая сумма согласованных штрафов по результатам камеральных проверок – 21,96 млн грн. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, при том, что самих проверок стало меньше", – отмечают аналитики.
Еще 132,2 млн грн штрафов предусмотрены решениями ГНС по результатам проведения проверок "на месте". Это 8 983 решений о применении финансовых санкций – рекордное количество за последние пять лет.
"Для сравнения, в 2020-2021 годах в среднем принималось по 5800 решений в год, при этом общая сумма санкций составила 210 млн грн в год. В прошлом году количество решений оставалось на том же уровне, однако общая сумма штрафов снизилась в 1,5 раза", – подсчитали аналитики.
Фактические проверки проводятся по месту работы "ФОПа". Их проводят, чтобы проконтролировать соблюдение трудового законодательства, оборот наличных денег, наличие лицензий и т.д.
Напомним, в целом с начала 2024 года в Украине в 5,7 раза увеличилась сумма штрафов для "ФОПов". Впрочем, предприниматели удачно оспаривают некоторые из результатов этих решений.
Так, в текущем году по итогам налоговых проверок было доначислено 2,33 млрд грн. А после обжалования налоговых решений эта сумма снизилась более чем в 2 раза – до 1,06 млрд грн.
Аналитики "Опендатабот" напоминают: налоговики могут доначислить налоги после проверки в ряде случаев. В частности, если предприниматель:
- занижал доходы;
- завышал расходы;
- безосновательно пользовался налоговыми льготами;
- допускал нарушения в сфере НДС;
- несвоевременно подавал отчетность;
- сотрудничал с рисковыми контрагентами;
- не соблюдал валютное законодательство;
- нарушал правила учета налоговых разниц.
Как сообщал OBOZ.UA, обслуживание ФЛП в 2024 году стало приоритетом для многих банков, разработавших новые продукты. Однако требования финансового мониторинга остаются строгими, и "ФОПы" должны предоставлять дополнительную информацию для проверки своих операций.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!