Финансовый мониторинг для ФЛП: с какими проблемами могут столкнуться предприниматели

Обслуживание физических лиц-предпринимателей ( ФЛП ) в 2024 году стало приоритетом для многих банков, разработавших новые продукты. Однако требования финансового мониторинга остаются строгими, и предпринимателям следует готовы предоставлять дополнительную информацию для проверки своих операций.

Видео дня

Об этом пишет Минфин. Финансовый мониторинг – это комплекс мероприятий, которые банки и финансовые учреждения обязаны выполнять для борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма, а также для соблюдения процедур "Знай своего клиента" (KYC).

Это означает, что каждая транзакция предпринимателя может быть подвергнута проверке, особенно если она выходит за рамки обычной деятельности или подозрительна. Для многих ФЛП этот процесс оказывается сложным и требует дополнительных усилий для адаптации.

Требования к финансовому мониторингу могут казаться суровыми, но они необходимы для предотвращения незаконных действий в финансовой сфере. В случае, когда банк проявляет нарушение или подозрительную активность, он имеет право блокировать счета или задерживать платежи, пока не будет получена необходимая информация для проверки.

Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются ФЛПы, является блокировка или задержка платежей. К примеру, банк может заблокировать транзакцию, если она кажется подозрительной или имеет большой объем. В таком случае банк требует дополнительных документов для подтверждения законности доходов, таких как контракты, налоговые бумаги или накладные.

Ольга Пинчук из Ukrsibbank BNP Paribas Group отмечает, что основная причина задержек и блокировок связана с необходимостью банков соблюдать требования AML и KYC. Важно понимать, что для ФЛП не типична проблема раскрытия структуры собственности, в отличие от юридических лиц, но при этом могут возникать запросы относительно источников средств или характера деятельности. Например, если операция не соответствует зарегистрированным КВЭДам (Классификатору видов экономической деятельности) или имеет нетипичную для бизнеса цель, банк может потребовать дополнительные пояснения.

Наталья Буткова-Витвицкая из Сбербанка также подтверждает, что для ФЛП, только начавших деятельность или проводящих операции на значительные суммы, может быть повышено внимание со стороны банков. Это особенно касается тех случаев, когда сумма транзакции превышает пороговые значения для мониторинга.

Евгений Заиграев из ПриватБанка советует предпринимателям тщательно подходить к предоставлению информации при открытии счета. Важно не просто указать КВЭД из реестра, но и подробно описать свой бизнес, его планы и структуру доходов, чтобы банк имел ясное представление о характере деятельности предприятия. Такая открытость поможет избежать задержек и недоразумений в будущем.

Второй важный шаг – это своевременный и точный ответ на запросы банка о предоставлении дополнительной информации. Эти запросы – не каприз банка, а требование международных стандартов AML и KYC. Многие предприниматели воспринимают это как вмешательство в бизнес, но финансовые учреждения обязаны выполнять эти процедуры для обеспечения законности всех сделок.

Александр Николенко добавляет, что проблемы с финансовым мониторингом возникают главным образом у предпринимателей, которые пытаются скрыть реальный характер своих операций или не предоставляют нужные данные вовремя. Большинству же ФЛП достаточно просто быть прозрачными и четко соблюдать законодательные требования.

В 2024 году банки не только усовершенствовали продукты для физических лиц-предпринимателей, но и сделали их более доступными и выгодными. К примеру, предприниматели имеют возможность получить выгодные предложения по эквайрингу, депозитам, кредитованию и кассовому обслуживанию. По некоторым направлениям произошло даже снижение тарифов, что делает банковские услуги более привлекательными для малого бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Верховная Рада планирует обсудить предложение Кабинета министров вернуть обязательную уплату Единого социального взноса для физлиц-предпринимателей (ФЛП) в 2025 году. Это должно стать бесспорной статьей поступлений в бюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!