В Украине резко выросла сумма штрафов для "ФОПов": сколько должны были заплатить

С начала 2024 года в Украине в 5,7 раза увеличились штрафы для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Впрочем, предприниматели удачно оспаривают некоторые из результатов этих решений. Так, в текущем году по итогам налоговых проверок было доначислено 2,33 млрд грн, а после обжалования налоговых решений эта сумма снизилась более чем в 2 раза – до 1,06 млрд грн.

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Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается: в то же время на фоне роста сумм штрафных санкций количество проверок "ФОПов" налоговиками уменьшилось – на четверть.

"5 483 документальные провери "ФОПов" провела уже налоговая в этом году. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. ... Несмотря на уменьшение количества проверок, сумма штрафных санкций в 2024 году выросла в 5,7 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", – говорится в сообщении.

Аналитики напоминают: налоговики могут доначислить налоги после проверки в ряде случаев. В частности, если предприниматель:

занижал доходы;

завышал расходы;

безосновательно пользовался налоговыми льготами;

допускал нарушения в сфере НДС;

несвоевременно подавал отчетность;

сотрудничал с рисковыми контрагентами;

не соблюдал валютное законодательство;

нарушал правила учета налоговых разниц.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство экономики запустило онлайн-процедуру продления предельных сроков валютных расчетов в международной торговле. С 31 октября новая услуга для занимающихся внешнеэкономической деятельностью юрлиц и "ФОПов" доступна в режиме бета-тестирования на портале Дія.

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