У "ФОПов" осталось 3 дня: предпринимателей в Украине будут штрафовать по-новому с 1 августа

В Украине истекает льготный период для бизнеса – начиная с 1 августа физических лиц-предпринимателей (ФЛП, или по-украински "ФОП") будут ждать серьезные последствия за нарушение требований по применению кассовых аппаратов (РРО/ПРРО). В частности, украинских предпринимателей будут штрафовать за отсутствие кассового аппарата, расчет "мимо кассы" или даже мелкие ошибки в фискальных чеках.

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Чтобы они могли адаптироваться к фискальным требованиям и внедрить ПРРО, до конца июля для ФЛП-"единщиков", которые не реализуют подакцизную продукцию, действовали сниженные размеры штрафов. А именно:

25% от стоимости продажи без фискального чека – за первое нарушение;

без фискального чека – за первое нарушение; 50% от суммы операции – за повторное нарушение.

Новые штрафы для украинских "ФОПов"

С 1 августа 2025 года эти штрафы перестают действовать и для предпринимателей-"упрощенцев" начнут действовать общие условия наказания за нарушение правил проведения расчетных операций. В частности:

за первое нарушение – 100% от суммы продажи ;

; за каждое последующее – 150% от суммы.

Таким образом, систематические нарушения могут серьезно ударить по предпринимателю или даже поставить весь его бизнес под угрозу.

За что будут штрафовать?

Следует учитывать, что нарушением считается не только отсутствие фискального чека, но и любое отклонение от требований к проведению расчетных операций – даже незначительная ошибка делает фискальный чек недействительным. Например, типичными основаниями для наложения штрафа могут быть

проведение расчетов без зарегистрированного РРО/ПРРО (независимо от формы оплаты: наличными или банковской карточкой);

(независимо от формы оплаты: наличными или банковской карточкой); неправильно указанная сумма в чеке ;

; наличие неточностей или отсутствие обязательных реквизитов оплаты (дата и время, фискальный номер, название товара);

оплаты (дата и время, фискальный номер, название товара); невыдача чека покупателю – как в бумажном, так и в электронном формате.

Кто может уплачивать единый налог 1-3 групп?

В Налоговой службе Украины напомнили, что плательщики единого налога делятся на три группы. К ним относятся:

Первая группа:

"ФОП" без наемных работников;



осуществляют розничную продажу товаров на рынках и/или предоставляют бытовые услуги населению;



годовой объем дохода – не более 167 минимальных зарплат (на 1 января отчетного года).

Вторая группа (ФЛП, которые предоставляют услуги (в том числе бытовые) населению или плательщикам единого налога, занимаются производством или продажей товаров, работают в сфере ресторанного хозяйства):

(ФЛП, которые предоставляют услуги (в том числе бытовые) населению или плательщикам единого налога, занимаются производством или продажей товаров, работают в сфере ресторанного хозяйства): количество наемных работников – не более 10 человек одновременно или вообще без наемных работников;



годовой объем дохода – не более 834 минимальных зарплат (на 1 января отчетного года).



Исключения: "ФОП", которые предоставляют посреднические услуги с недвижимостью, предоставляют доступ к Интернету; занимаются производством, поставкой и продажей ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов/камней.

Третья группа:

предприниматели без ограничения по количеству наемных работников;



годовой объем дохода – не превышает 1 167 минимальных зарплат (на 1 января отчетного года).

Как уже сообщал OBOZ.UA, с июля 2025 года в Украине вступили в силу новые правила, которые обязывают некоторых бизнесменов подавать дополнительный отчет – но уже не в налоговую, а в Государственную службу статистики. При этом большинству "ФОПов" не стоит волноваться из-за обновленных требований.

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