Касается каждого "ФОПа" в Украине: какие обязательства надо выполнить в августе

Украинские предприниматели несут определенные обязательства перед налоговой службой – крайний срок некоторых из них истекает в августе. В частности, надо уплатить налоги, сборы, а также подать некоторые отчеты.

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Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. Он расписал, что конкретно должны уплатить физические лица-предприниматели (ФЛП, или по-украински "ФОП") каждой из групп.

ФЛП 3-й группы

Подать Декларацию плательщика единого налога за II квартал 2025 года – до 11 августа.

– до 11 августа. Уплатить 5% единого налога за II квартал – до 19 августа.

– до 19 августа. Уплатить 1% военного сбора за II квартал – до 19 августа.

ФЛП 1-й и 2-й групп

Уплатить военный сбор за август (800 грн) – до 20 августа.

(800 грн) – до 20 августа. Уплатить единый налог за август (302,80 грн – для 1-й группы, 1600 грн – для 2-й группы) – до 20 августа.

Но для "ФОПов", зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, действуют особые условия. Для них уплата военного сбора и единого налога является добровольной.

В то же время ФЛП, которые имеют наемных работников, должны до 20 августа подать Налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за июль. А предприниматели, которые делают выплаты физическим лицам, до этой же даты должны подать Налоговый расчет с Приложением 4ДФ за июль.

Новые штрафы для "ФОПов"

В Украине истек льготный период для бизнеса. Начиная с 1 августа для ФЛП предпринимателей-"упрощенцев" начнут действовать общие условия наказания за нарушение требований по применению кассовых аппаратов (РРО/ПРРО). В частности:

за первое нарушение – 100% от суммы продажи ;

; за каждое последующее – 150% от суммы.

Нарушением считается не только отсутствие фискального чека, но и любое отклонение от требований к проведению расчетных операций. Поэтому систематические нарушения могут серьезно ударить по предпринимателю или даже поставить весь его бизнес под угрозу, а самыми распространенными из них являются:

проведение расчетов без зарегистрированного РРО/ПРРО (независимо от формы оплаты: наличными или банковской карточкой);

(независимо от формы оплаты: наличными или банковской карточкой); неправильно указанная сумма в чеке ;

; наличие неточностей или отсутствие обязательных реквизитов оплаты (дата и время, фискальный номер, название товара);

оплаты (дата и время, фискальный номер, название товара); невыдача чека покупателю – как в бумажном, так и в электронном формате.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с июля 2025 года в Украине вступили в силу новые правила, которые обязывают некоторых бизнесменов подавать дополнительный отчет – но уже не в налоговую, а в Государственную службу статистики. При этом большинству ФЛП не стоит волноваться из-за обновленных требований.

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