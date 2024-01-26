"Налог на посылки" могут изменить: лимит захотели поднять в несколько раз

В Украине могут в 6,6 раза повысить лимит стоимости заграничных посылок, которые не облагаются пошлиной. Сейчас не нужно доплачивать за отправления стоимостью до 150 евро, а новый порог могут установить на уровне 1000 евро (около 40,9 тыс. грн), по крайне мере, для бизнеса, который отправляет посылки.

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Такое предложение озвучил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Распространяется ли его идея на посылки физлиц, нардеп не уточнил.

"Подняли... вопросы поднятия порога стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования. В настоящее время обязанность подачи таможенной декларации бизнесом существует для товаров стоимостью более 150 евро. Считаю целесообразным увеличить такой порог до 1000 евро", – написал Гетманцев.

По мнению Гетманцев, такой шаг уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику. Депутат отметил, что вопрос уже обсуждался с почтовыми и экспресс-перевозчиками, а также представителями НБУ, Минфина и Гостаможслужбы. Переговоры по этому вопросу могут продолжиться в начале февраля.

Последний раз "налог на посылки" изменялся в 2022 году. Тогда был повышен лимит на все международные и экспресс-отправления со 100 евро до 150 евро. По сути, был возвращен порог стоимости, который действовал до 2019 года.

То есть сейчас налог нужно платить, если посылка дороже 150 евро. Причем облагается только та сумма, которая превышает установленный лимит. То есть в случае стоимости отправления 200 евро, налог платится не со всей суммы, а с 50 евро (200 – 150 = 50).

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут вернуть себе часть средств, уплаченных государству в виде налога с дохода физических лиц (НДФЛ). Речь идет о 18%, которые ежемесячно отчисляются с их зарплат в госбюджет. Однако знают об этом немногие.

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