Найти работника стает практически невозможно: в какой сфере ситуация критическая

В Украине найти специалистов в сфере гостинично-ресторанного бизнеса становится крайне трудно. В августе конкуренция среди соискателей вернулась к уровню июня. На самом деле такая тенденция отвечает сезонным колебаниям: искатели привыкли искать работу осенью и готовятся к высокому бизнес-сезону.

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"Но и не забывайте о внешних факторах, которые влияли на рынок труда в августе – массированные обстрелы и перебои с электроэнергией. Категория с наибольшим количеством вакансий – "гостинично-ресторанный бизнес, туризм" попал в список сфер с самой низкой конкуренцией. В то же время среди соискателей настоящая борьба идет на вакансии "дистанционки", – говорится в результатах исследования work.ua.

Среди кандидатов стало больше педагогов и уменьшилась доля молодежи/ Больше всего кандидатов прибыло в прифронтовых регионах:

Херсонской (+4%),

Запорожской (+4%),

Николаевской (+3%),

Одесской (+2%) области.

Заметно увеличилось количество искателей как раз в категориях "Образование и наука" (+7% кандидатов) и "Культура, музыка, шоу-бизнес" (+4%), где в августе состоялся наибольший прирост предложений работы. Тенденция на уменьшение молодежи на рынке труда началась с июля и продолжалась в августе. По статистике мы видим, что работников в возрасте до 18 лет уменьшилось на 36%. Уменьшилось и соискателей от 18 до 24 лет на 7%. Смежная тенденция – уменьшение искателей без опыта на 12%.

Как ранее писал OBOZ.UA, Государственный центр занятости опубликовал более 266 тысяч вакансий. На единственном портале в госоргане свои вакансии также размещают и международные организации и компании. Большинство из них предлагает зарплату в размере от 50 тыс. грн.

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