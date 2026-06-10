"Нафтогаз" впервые забронировал СПГ-терминал в Европе: что это значит

Группа"Нафтогаз" впервые самостоятельно забронировала долгосрочные мощности по регазификации СПГ (сжиженный природный газ) на терминале в литовской Клайпеде на период с 2033 до 2044 года. Отмечается, что это позволило стать одним из пяти участников масштабного европейского проекта и расширяет доступ Украины к глобальному рынку газа.

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Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Впервые "Нафтогаз" получил прямой долгосрочный доступ к европейской СПГ-инфраструктуре без посредничества других международных партнеров.

Что означает бронирование СПГ-мощностей

Сжиженный природный газ является одним из ключевых элементов современного мирового энергетического рынка. После доставки морем до специализированных терминалов он проходит процесс регазификации, то есть возвращается из жидкого состояния в газообразное для дальнейшей транспортировки по газопроводам.

Именно мощности для такого процесса и забронировал "Нафтогаз". Фактически это означает, что Украина получает гарантированный доступ к части инфраструктуры одного из важнейших СПГ-хабов Балтийского региона более чем на десять лет вперед. Такой шаг позволяет заранее планировать будущие поставки газа и снижает зависимость от отдельных маршрутов или поставщиков.

Во время процедуры распределения мощностей "Нафтогаз" стал одним из пяти участников, которые получили право на долгосрочное использование терминала. Вместе с украинской компанией мощности забронировали:

Equinor;

Ignitis;

Latvenergo;

Gasum.

Доступ к глобальному рынку СПГ открывает возможность закупать газ не только у традиционных поставщиков Европы, но и фактически в любой точке мира, где производится сжиженный природный газ. Долгосрочное бронирование мощностей позволяет стране лучше прогнозировать будущие потребности, но и формировать стратегические резервы.

Кроме того, это создает дополнительный уровень защиты от возможных кризисных ситуаций, когда отдельные маршруты поставки могут быть ограничены или недоступны. Корецкий подчеркнул, что ранее подобные операции осуществлялись только в сотрудничестве с международными компаниями-партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, власти Финляндии изъяли в пользу НАК "Нафтогаз Украины" российские активы стоимостью почти 4 млн евро. Это стало одним из последствий борьбы с незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" во временно оккупированном Крыму в 2014 году.

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