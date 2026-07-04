"Нафтогаз" сообщил об остановке одного из своих предприятий после атаки РФ: враг наносит удары по газодобыче

Россияне в очередной раз атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате работа предприятия была остановлена.

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"Сегодня утром российские дроны нанесли удар по одному из газодобывающих активов Группы "Нафтогаз" в Полтавской области. После атаки на объекте возник пожар. Работа предприятия остановлена, оценить масштабы повреждений пока невозможно", — говорится в сообщении "Нафтогаза".

Все сотрудники вовремя укрылись и не пострадали.

"Этот объект уже неоднократно становился мишенью российских атак. Враг систематически наносит удары по газодобыче, пытаясь сократить добычу газа в Украине и затруднить подготовку к отопительному сезону", — добавили в компании.

Отключений газа не будет

Каких-либо ограничений газоснабжения пока нет и не планируется ни в Полтавской области, ни в каком-либо другом регионе Украины.

В компании подчеркивают, что, несмотря на регулярные атаки со стороны России на газовую инфраструктуру, все потребители обеспечиваются природным газом в полном объеме. Газотранспортная система работает в штатном режиме, а специалисты постоянно устраняют последствия повреждений, вызванных вражескими ударами. Поэтому любые заявления о массовых или плановых ограничениях газа для населения являются безосновательными.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026 году тарифы на газ могут измениться только в том случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного представления о том, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

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