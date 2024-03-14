На запрос полиции сервис такси ограничил время работы: когда вызвать машину будет невозможно

Онлайн-сервис вызова авто Uklon больше не будет возить пассажиров в комендантский час. Первая ночь без поездок ожидается уже с 14 на 15 марта – и в дальнейшем такой режим будет действовать по всей Украине в соответствии с комендантскими часами каждого из регионов.

Об этом сообщил СЕО компании Сергей Гришков. Он отметил: решение было принято после обращения Патрульной полиции Киева.

"На этой неделе мы провели консультации по работе сервиса в комендантский час. Также 7 марта 2024 к нам поступило обращение Патрульной полиции Киева о рассмотрении возможности прекращения предоставления услуг во время комендантского часа. Мы принимаем запрос", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: для прекращения поездок в комендантское время компания инициировала техническое дорабатывание сервиса. Которое были завершено 14 марта.

"Первое ограничение работы нашего сервиса будет осуществлено в ночь с 14.03.2024 на 15.03.2024. И в дальнейшем будет действовать по всей Украине в соответствии с комендантскими часами каждого из регионов", – отметил Гришков.

Почему Uklon ездил в комендантский час

В то же время, отвечая на вопросы пользователей Facebook, он заверил: поездки в комендантский час были направлены на определенные запросы общества. В частности, Гришков говорит о поездках:

в больницы;

на железнодорожные вокзалы.

"Основное направление для поездок было вокзалы и больницы. Также как единственная альтернатива куда-то добраться в случае экстренной ситуации или трагедии", – рассказал он.

При этом Гришков уверил, что обращение Патрульной полиции Киева стало первым за 2 года полномасштабной войны. А также напомнил, что компания является онлайн-платформой, а не службой такси.

"То есть предоставляет доступ к онлайн-сервису как пассажирам, так и водителям-партнерам. Работать ли в комендантский час – это выбор партнеров, имеющих пропуск и возможность осуществлять перевозку ночью", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине специализированных штрафов за нарушение комендантского часа нет, ответственность за нарушение наступает на общих основаниях. Максимум – могут выписать штраф в размере от 136 до 255 грн.

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