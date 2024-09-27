На закупках для военных самолетов украли десятки миллионов гривен: как действовала схема

Бывший директор государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса подозревается в создании масштабной коррупционной схемы и в растрате 36 млн гривен из бюджета. Он вместе с другими фигурантами делал вид поставок компонентов для использования в боевых самолетах.

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Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), пока мужчине объявлено подозрение, он находится в розыске. Подозрения тоже подозрения получили заместитель директора и 8 других соучастников преступления, пятеро из них находятся под стражей.

"По данным следствия, государственное предприятие осуществляло притворную поставку оборудования, которое используется исключительно в составе боевых военных самолетов Су-27 и Миг-29 и специально предназначено для военного использования компонентов летательных аппаратов. Указанное оборудование экскерующий оборонного предприятия получал из неучтенных в установленном порядке остатков на предприятии, которые были сформированы еще в 90-х годах", – сообщили в БЭБ.

В дальнейшем оборудование передавалось подконтрольным директору предприятия лицам. Они оформляли фиктивные договоры его закупки и подписывали соответствующие документы для придания видимости законности закупок.

Для легализации имущества регистрировались субъекты хозяйственной деятельности и подписывались притворные договоры. В общей сложности таким образом было проведено 10 сделок общей стоимостью 36 млн гривен.

Бывшему директору государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Другим членам преступной организации поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. На имущество организатора и других соучастников преступления наложены аресты.

Ранее OBOZ.UA сообщал о разоблачении другой масштабной схемы растраты госсредств на закупки для ВСУ. В частности, должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений и отделов госучреждений ВСУ и подконтрольные физические лица-предприниматели заключали прямые договоры по поставкам топливной древесины.

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