На украинских заправках снова повысили цены на бензин и дизель: сколько стоят
Цены на бензин и дизель в Украине продолжают расти. Так, 10 августа бензин А-95 стоит в среднем 51,4 грн/, что на 37 коп. превышает цену 9 августа. Дизель подорожал на 38 коп./л – до 50,72 грн.
Об этом сообщает Enkorr. Мы же напомним, что, в частности:
- 9 августа бензин А-95 прибавил в цене 35 коп./л по сравнению с предідущим днем, а 8-го – 29 коп. Т.е., за трое суток цена увеличилась на 1,01 грн/л;
- дизель с 8 на 9 августа подорожал на 37 коп./л, а с 7 на 8 августа – на 29 коп. Таким образом, за трое суток ресурс подорожал на 1,04 грн/л.
Какие цены на бензин выставили АЗС
Дороже всего бензин А-95 продают в сети SOCAR – 54,99 грн/л (+1 грн к предыдущему дню). Далее идут:
- ОККО – 54 грн/л (цена не изменилась);
- WOG – 53,99 грн/л (цена не изменилась);
- Ovis – 52,99 грн/л (+1 грн);
- UPG – 52,5 грн/л (цена не изменилась);
- Shell – 52,49 грн/л (+1,5 грн);
- KLO – 52,29 грн/л (+90 коп.).
Самую низкую цену выставили на заправках Маркет – 46,79 грн/л (по сравнению с предыдущим днем цена не изменилась). А кроме того:
- RLS – 47,9 грн/л (цена не изменилась);
- Авантаж 7 – 47,95 грн/л (цена не изменилась);
- Фактор – 48,5 грн/л (цена не изменилась);
- Укр-Петроль – 48,8 грн/л (+1 грн).
Сколько стоит дизель
Самую высокую цену на дизтопливо выставили на АЗС SOCAR – 54,99 грн/л (+1 грн к предыдущему дню). За ней следуют:
- ОККО – 54 грн/л (цена не изменилась);
- WOG – 53,99 грн/л (цена не изменилась);
- Shell – 52,40 грн/л (+1,5 грн);
- Ovis – 51,99 грн/л (+1 грн);
- AMIC – 51,61 грн/л (+62 коп.);
- ZOG – 51,50 грн/л (цена не изменилась).
Дешевде всего ресурс продают в сети Маркет – 44,79 грн/л (по сравнению с предыдущим днем цена не изменилась). А также:
- Фактор – 46,5 грн/л (+30 коп.);
- RLS – 46,9 грн/л (цена не изменилась);
- Авантаж 7 – 46,95 грн/л (+40 коп.);
- БРСМ-Нафта – 47,63 грн/л (+29 коп.);
- Укр-Петроль – 47,8 грн/л (+1 грн);
- Олас – 47,9 грн/л (цена не изменилась).
Почему растут цены
Причин удорожания топлива две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.
Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленные сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.
"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил OBOZREVATEL основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам гендиректора одной из сетей АЗС Леонида Косянчука, в ближайшее время цены на бензин могут стать еще выше. В частности, стоимость бензина А-95 может составить около 52,5 грн/л.
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