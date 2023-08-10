На украинских заправках снова повысили цены на бензин и дизель: сколько стоят

Цены на бензин и дизель в Украине продолжают расти. Так, 10 августа бензин А-95 стоит в среднем 51,4 грн/, что на 37 коп. превышает цену 9 августа. Дизель подорожал на 38 коп./л – до 50,72 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. Мы же напомним, что, в частности:

9 августа бензин А-95 прибавил в цене 35 коп./л по сравнению с предідущим днем, а 8-го – 29 коп. Т.е., за трое суток цена увеличилась на 1,01 грн/л;

дизель с 8 на 9 августа подорожал на 37 коп./л, а с 7 на 8 августа – на 29 коп. Таким образом, за трое суток ресурс подорожал на 1,04 грн/л.

Какие цены на бензин выставили АЗС

Дороже всего бензин А-95 продают в сети SOCAR – 54,99 грн/л (+1 грн к предыдущему дню). Далее идут:

ОККО – 54 грн/л (цена не изменилась);

WOG – 53,99 грн/л (цена не изменилась);

Ovis – 52,99 грн/л (+1 грн);

UPG – 52,5 грн/л (цена не изменилась);

Shell – 52,49 грн/л (+1,5 грн);

KLO – 52,29 грн/л (+90 коп.).

Самую низкую цену выставили на заправках Маркет – 46,79 грн/л (по сравнению с предыдущим днем цена не изменилась). А кроме того:

RLS – 47,9 грн/л (цена не изменилась);

Авантаж 7 – 47,95 грн/л (цена не изменилась);

Фактор – 48,5 грн/л (цена не изменилась);

Укр-Петроль – 48,8 грн/л (+1 грн).

Сколько стоит дизель

Самую высокую цену на дизтопливо выставили на АЗС SOCAR – 54,99 грн/л (+1 грн к предыдущему дню). За ней следуют:

ОККО – 54 грн/л (цена не изменилась);

WOG – 53,99 грн/л (цена не изменилась);

Shell – 52,40 грн/л (+1,5 грн);

Ovis – 51,99 грн/л (+1 грн);

AMIC – 51,61 грн/л (+62 коп.);

ZOG – 51,50 грн/л (цена не изменилась).

Дешевде всего ресурс продают в сети Маркет – 44,79 грн/л (по сравнению с предыдущим днем цена не изменилась). А также:

Фактор – 46,5 грн/л (+30 коп.);

RLS – 46,9 грн/л (цена не изменилась);

Авантаж 7 – 46,95 грн/л (+40 коп.);

БРСМ-Нафта – 47,63 грн/л (+29 коп.);

Укр-Петроль – 47,8 грн/л (+1 грн);

Олас – 47,9 грн/л (цена не изменилась).

Почему растут цены

Причин удорожания топлива две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленные сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил OBOZREVATEL основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам гендиректора одной из сетей АЗС Леонида Косянчука, в ближайшее время цены на бензин могут стать еще выше. В частности, стоимость бензина А-95 может составить около 52,5 грн/л.

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