Украинские АЗС снова переписали цены на бензин: сколько стоит литр

В Украине продолжает дорожать топливо. С 8 по 9 августа стоимость литра бензина А-95 выросла на 35 коп. – до 51,03 грн (днем раньше рост был меньше – 29 коп.). Дизель подорожал на 37 коп./л – до 50,34 грн (предыдущий рост составил 29 коп.).

Видео дня

Об этом сообщает Enkorr. По его данным, самые низкие цены на бензин А-95 выставили в сети Маркет – 46,79 грн/л. По сравнению с предыдущим днем цена здесь не изменилась – как и на таких заправках:

Укр-Петроль – 47,8 грн;

RLS – 47,9 грн;

Авантаж 7 – 47,95 грн.

Дороже всего ресурс продают на АЗС ОККО – 54 грн/л (+ 1,01 грн по сравнению с предыдущим днем). А также:

WOG – 53,99 грн (+1 грн);

SOCAR – 53,99 грн (цена не изменилась);

UPG – 52,5 грн (+60 коп.);

Ovis – 51,99 грн (цена не изменилась);

Chipo – 51,77 грн (+1 грн).

Дизель же дешевле всего можно залить на станциях Маркет – 44,79 грн/л (по сравнению с предыдущим днем цена здесь не изменилась). А кроме того, на заправках:

Фактор – 46,2 грн (цена не изменилась);

Авантаж 7 – 46,55 грн (+60 коп.);

Укр-Петроль – 46,8 грн (цена не изменилась);

RLS – 46,9 грн (цена не изменилась).

Самые высокие цены выставили в сети ОККО – 54 грн/л (+ 1,01 грн по сравнению с предыдущим днем). Помимо нее:

WOG – 53,99 грн (+1 грн);

SOCAR – 53,99 грн (цена не изменилась);

ZOG – 51,5 грн (+1 грн);

Ovis – 50,99 грн (цена не изменилась);

AMIC – 50,98 грн (цена не изменилась);

Автотранс – 50,98 грн (+1 грн);

Shell – 50,9 грн (цена не изменилась).

Будет еще дороже

В целом же автотопливо продолжит дорожать. Рост цен может составить 3-4 грн/л. Т. е. стоимость, к примеру, бензина А-95 может перешагнуть психологический барьер в 50 грн/л и достичь 51,5-52,5 грн/л уже в ближайшие недели.

Причин же удорожания две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленные сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, водители могут использовать некоторые уловки, помогающие экономить бензин в жару. Одна из них – не включать кондиционер на максимальную мощность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!