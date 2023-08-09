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Украинские АЗС снова переписали цены на бензин: сколько стоит литр

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
2,4 т.
В Украине переписали цены на бензин

В Украине продолжает дорожать топливо. С 8 по 9 августа стоимость литра бензина А-95 выросла на 35 коп. – до 51,03 грн (днем раньше рост был меньше – 29 коп.). Дизель подорожал на 37 коп./л – до 50,34 грн (предыдущий рост составил 29 коп.).

Видео дня

Об этом сообщает Enkorr. По его данным, самые низкие цены на бензин А-95 выставили в сети Маркет – 46,79 грн/л. По сравнению с предыдущим днем цена здесь не изменилась – как и на таких заправках:

  • Укр-Петроль – 47,8 грн;
  • RLS – 47,9 грн;
  • Авантаж 7 – 47,95 грн.

Дороже всего  ресурс продают на АЗС ОККО – 54 грн/л (+ 1,01 грн по сравнению с предыдущим днем). А также:

  • WOG – 53,99 грн (+1 грн);
  • SOCAR – 53,99 грн (цена не изменилась);
  • UPG – 52,5 грн (+60 коп.);
  • Ovis – 51,99 грн (цена не изменилась);
  • Chipo – 51,77 грн (+1 грн).

Дизель же дешевле всего можно залить на станциях Маркет – 44,79 грн/л (по сравнению с предыдущим днем цена здесь не изменилась). А кроме того, на заправках:

  • Фактор – 46,2 грн (цена не изменилась);
  • Авантаж 7 – 46,55 грн (+60 коп.);
  • Укр-Петроль – 46,8 грн (цена не изменилась);
  • RLS – 46,9 грн (цена не изменилась).

Самые высокие цены выставили в сети ОККО – 54 грн/л (+ 1,01 грн по сравнению с предыдущим днем). Помимо нее:

  • WOG – 53,99 грн (+1 грн);
  • SOCAR – 53,99 грн (цена не изменилась);
  • ZOG – 51,5 грн (+1 грн);
  • Ovis – 50,99 грн (цена не изменилась);
  • AMIC – 50,98 грн (цена не изменилась);
  • Автотранс – 50,98 грн (+1 грн);
  • Shell – 50,9 грн (цена не изменилась).
В Украине продолжает дорожать топливо

Будет еще дороже

В целом же автотопливо продолжит дорожать. Рост цен может составить 3-4 грн/л. Т. е. стоимость, к примеру, бензина А-95 может перешагнуть психологический барьер в 50 грн/л и достичь 51,5-52,5 грн/л уже в ближайшие недели.

Причин же удорожания две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленные сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, водители могут использовать некоторые уловки, помогающие экономить бензин в жару. Одна из них – не включать кондиционер на максимальную мощность.

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