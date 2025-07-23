На украинских АЗС ожидается заметное подорожание бензина: к чему готовиться

Украинские АЗС не стали менять цен на бензин А-95. Так, 23 июля они продают его в среднем по 59,03 грн/л – как и днем ранее. Тем не менее, в экспертных кругах ожидают, что в ближайшие дни заправки заметно повысят цены.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 54,19-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,82 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,26 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

На АЗС ожидается рост цен

В то же время, говорится в материале delo.ua, в экспертных кругах считают, что в целом на этой неделе (заканчивается 27 июля) бензин в Украине может подорожать. По прогнозам, рост составит до 50 коп./л.

Причиной же этого называется обмеление Дуная. Ведь, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина:

Из-за этого баржи заходят загруженными на 20-30%.

Это привело к определенному дефициту топлива.

"Возможно, пойдут дожди и ситуация улучшится. Но все импортеры уехали в ЕС и ищут там свободные объемы топлива", – констатировал Леушкин.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, на мировых рынках подорожала нефть. Утром 23 июля фьючерсы марки Brent выросли на 21 цент – до 68,8 доллара за баррель. А американская WTI подорожала на 17 центов – до 65,48 долларов за баррель. В экспертной среде отмечают: причиной этого стала заключение торгового соглашения между США и Японией.

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